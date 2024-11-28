У S.T.A.L.K.E.R. 2 звучить понад 120 треків українських артистів

У грі "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля” звучить понад 120 треків українських артистів, зокрема композиції The Hardkiss, Jerry Heil, Христини Соловій, ТНМК, “хейтспіч”, "Піккардійської Терції", MELOVIN та Миколи Мозгового.

Про це пише Forbes Україна.

Проєкт став платформою для просування української музики на світову аудиторію.

За створення плейлиста відповідала компанія Geisha Ninja Samurai, яка отримала замовлення від студії GSC Game World у 2021 році. Спочатку команда працювала над музикою для трейлера. Пізніше ідею розширили до інтеграції в саму гру. На одній із локацій гри під назвою "Росток" (Rostok) гравці можуть послухати по радіо українську музику.

Співзасновник Geisha Ninja Samurai Андрій Зайцев зазначає, що плейлист гри з часом розширюватиметься. Пісні відібрали так, аби відтворити атмосферу 1980-1990-х років, характерну для естетики гри. Унікальною рисою стало те, що багато треків записані в андеграундній якості, яка додає автентичності.

Окремо для радіостанції в грі були відібрані українські фольклорні треки. Це допомогло створити автентичну атмосферу, близьку до життя в Україні. Зайцев описує радіо в S.T.A.L.K.E.R. 2 як те, що "слухала б звичайна людина в маршрутці Львів – Коломия".

Загалом до плейлиста увійшли 120 пісень загальною тривалістю понад 7 годин. Його можна послухати на YouTube Music та Spotify.

Раніше ми писали, що у грі S.T.A.L.K.E.R. 2 відтворили автобусні зупинки з мозаїками . Вони зацікавили гравців з інших країн.

Фото: "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля”