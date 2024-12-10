“Укрзалізниця” запустила новий потяг із Дніпра до Харкова: як він курсуватиме

“Укрзалізниця” запускає новий денний регіональний поїзд №824/823, який з’єднає Дніпро та Харків.

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

Перший рейс вирушить із Дніпра 15 грудня, а з Харкова — 16 грудня.

Поїзд курсуватиме щоденно, окрім середи (з Дніпра) та четверга (з Харкова). Відправлення з Дніпра відбуватиметься о 16:09, з прибуттям до Харкова о 20:46, із зупинками на станціях Синельникове-2, Павлоград-1, Лозова та Лихачове. Окремі рейси 23 та 24 грудня відправлятимуться на вісім хвилин раніше, о 16:01.

З Харкова поїзд вирушатиме о 9:42, прибуватиме до Дніпра о 14:11. У певні дати грудня (17, 18, 20, 25, 27 та 28 числа) час прибуття може змінюватися: наприклад, 25, 27 та 28 грудня поїзд прибуватиме о 14:39.

У складі поїзда передбачені комфортні вагони другого класу, місця для пасажирів з інвалідністю, а також два вагони, обладнані для перевезення велосипедів.

Квитки можна придбати в застосунку “Укрзалізниці”, на сайті або через чатбот.

Фото: УЗ