“Укрзалізниця” запускає прямий щоденний потяг з Києва до Будапешта

51
Ірина Маймур
share share

“Укрзалізниця” запускає прямий щоденний потяг з Києва до Будапешта з 15 грудня.

Про це повідомили в пресесслужбі перевізника.

Поїзд № 9/10 Київ — Будапешт курсуватиме щодня в складі стандартних спальних вагонів: купе (4 місця); люкс (2 місця).

Відправлення з Києва — о 10:16, прибуття до Будапешта — о 06:00 наступного дня. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме з Будапешта о 22:40 і прибуватиме до Києва о 19:11 наступного дня.

Розклад синхронізували з потягами до великих європейських міст, таких як Відень, Зальцбург, Мюнхен і Цюріх. Квиток у купейному вагоні коштуватиме близько 3 000 грн.

Крім того, пропонують долучитися до вибору фірмової назви нового рейсу. Пропонувати назву можна на фейсбук-сторінці УЗ.

До того ж спільно зі словацькими залізницями ZSSK “Укрзалізниця” запроваджує новий маршрут через станцію Чоп. Цей маршрут поєднає Київ, Львів та Мукачево з Братиславою, Кошице, Жиліною, Трнавою, Тренчином і Попрадом.

Поїзд № 27/28 Київ — Чоп вирушає о 19:57 і прибуває до Чопа о 07:50. Пасажири пересідатимуть на словацький поїзд № 617/961, який о 09:59 відправляється до Братислави, куди прибуває о 19:33.

У зворотному напрямку поїзд зі столиці Словаччини вирушає об 11:27, прибуває до Чопа о 21:41, де пересадка на потяг до Києва, який прибуває до столиці України о 10:01.

Подорож у нічний час між Києвом і Чопом здійснюватиметься спальними вагонами, а денний сегмент до Братислави — сидячими вагонами словацької залізниці.

Фото: УЗ

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 21 листопада 2024
share share
Пам'ятник Дмитру "Да Вінчі" Коцюбайлу встановили на Аскольдовій могилі Пам'ятник Дмитру "Да Вінчі" Коцюбайлу встановили на Аскольдовій могилі Кияни закликають захистити дворик із воронами на Рейтарській від забудови Кияни закликають захистити дворик із воронами на Рейтарській від забудови На станції "Театральній" обстежать підземний перехід на наявність дефектів На станції "Театральній" обстежать підземний перехід на наявність дефектів Буча отримала нові інклюзивні автобуси від Литви Буча отримала нові інклюзивні автобуси від Литви
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.