“Укрзалізниця” запускає прямий щоденний потяг з Києва до Будапешта з 15 грудня.

Про це повідомили в пресесслужбі перевізника.

Поїзд № 9/10 Київ — Будапешт курсуватиме щодня в складі стандартних спальних вагонів: купе (4 місця); люкс (2 місця).

Відправлення з Києва — о 10:16, прибуття до Будапешта — о 06:00 наступного дня. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме з Будапешта о 22:40 і прибуватиме до Києва о 19:11 наступного дня.

Розклад синхронізували з потягами до великих європейських міст, таких як Відень, Зальцбург, Мюнхен і Цюріх. Квиток у купейному вагоні коштуватиме близько 3 000 грн.

Крім того, пропонують долучитися до вибору фірмової назви нового рейсу. Пропонувати назву можна на фейсбук-сторінці УЗ.

До того ж спільно зі словацькими залізницями ZSSK “Укрзалізниця” запроваджує новий маршрут через станцію Чоп . Цей маршрут поєднає Київ, Львів та Мукачево з Братиславою, Кошице, Жиліною, Трнавою, Тренчином і Попрадом.

Поїзд № 27/28 Київ — Чоп вирушає о 19:57 і прибуває до Чопа о 07:50. Пасажири пересідатимуть на словацький поїзд № 617/961, який о 09:59 відправляється до Братислави, куди прибуває о 19:33.

У зворотному напрямку поїзд зі столиці Словаччини вирушає об 11:27, прибуває до Чопа о 21:41, де пересадка на потяг до Києва, який прибуває до столиці України о 10:01.

Подорож у нічний час між Києвом і Чопом здійснюватиметься спальними вагонами, а денний сегмент до Братислави — сидячими вагонами словацької залізниці.

Фото: УЗ