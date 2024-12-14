Кліп українського гурту Latexfauna потрапив у топ-100 світового чарту YouTube
Відеокліп українського гурту Latexfauna на пісню Massandra посів 54 місце у глобальному чарті YouTube топ-100 Global Music Videos.
Про це гурт повідомляє у соцмережах.
Кліп Massandra вийшов у вересні 2023 року. Його режисером виступив українсько-ізраїльський кліпмейкер Інді Хайт. Наразі відео має 18 мільйонів переглядів.
Latexfauna називає цей проєкт “найвідвертішим в історії українського шоу-бізнесу”. Кліп гурту розташувався поруч з роботами таких артистів, як Леді Гага, Бруно Марс, Біллі Айліш та інших.
Фото: Юрій Грязнов
Опубліковано: 14 грудня 2024
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