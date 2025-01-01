7 книг на Новий рік: що читати під час зимових канікул

Зимові канікули – найкращий час для короткої зупинки перед викликами нового року. Коли немає можливості організувати повноцінну зимову відпустку, кілька днів вікенду також допоможуть перезавантажитися.

Зібрали добірку книжок , з якими класно вирушити на зимовий ретрит.

“Зимар”, Террі Пратчетт

"Зимар" – роман із серії "Дискосвіт" Террі Пратчетта. Фото: stary_lev

"Зимар" – роман із серії "Дискосвіт" Террі Пратчетта, продов­ження пригод маленької відьмочки Тіфані Болячки.

Як так сталося, що Тіфані Болячка помінялася місцями з самою Володаркою Літа? А все тому, що не слухала старших, точніше, свою наставницю пані Зрадоньку. Та що вона могла вдіяти, якщо ноги самі затягли її у темний морріс денс й витанцьовували так, що у неї закохався стихійник Зимар?

Баланс Дискосвіту знову порушено, звичний порядок речей став дуже незвичним, а на додачу засніженим та холоднючим. Тіфані разом з малолюдцями — а куди ж без них? — доведеться врятувати світ від вічного холоду.

Неймовірний гумор Террі Пратчетта, об'ємні герої та цікаві перипетії занурять вас у геть інший світ, з якого та не захочеться повертатися до реальності. Якщо творити магію поза Гоґвортсом і заборонено, то книг на пана Пратчетта ця заборона аж ніяк не діє. Бо його історії – чисте чаклунство.

Видавництво: Видавництво Старого Лева

Кількість сторінок: 368 с

Ціна: 450 грн

“Листи Різдвяного Діда”, Джон Рональд Руел Толкін

"Листи Різдвяного Діда" – книга для фанатів "Володаря Перснів", "Гобіта" та інших романів Толкіна. Фото: ligeika

Якщо ви фанат творчості Професора, але вже напам'ять знаєте всього "Володаря Перснів", "Гобіта" та "Сильмариліон", зверніть увагу на маленьку книжечку авторства Джона Толкіна. Це збірка листів, написаних начебто самим Різдвяним Дідом.

Вони оповідають дивовижні історії про життя на Північному Полюсі: як північні олені зірвалися з прив’язі й порозкидали подарунки по всій околиці; як безталанний Білий Ведмідь видерся на крижаний полярний шпиль і гепнувся звідти на будиночок Різдвяного Діда, провалившись крізь дах; як той Ведмідь розбив Місяць на чотири шматки, і через це Місячанин упав із неба в Дідів садок; як велися війни з полчищами капосних гоблінів, котрі жили в печерах під будинком.

Часом якусь приписку надряпував Білий Ведмідь, а часом Ілберет Ельф дописував щось своїм елегантним плавним почерком, додаючи цим історіям ще більше життя і гумору.

Видання ілюстроване малюнками Джона Толкіна. Ця книга наче створена для того, аби читати її у час, коли за вікном падає сніг, а на столі парує горня гарячої кави. Дуже приємне, затишне та на 100% зимове читання.

Видавництво: Астролябія

Кількість сторінок: 160 с

Ціна: 550 грн

“Замок у хмарах”, Керстін Ґір

"Замок у хмарах" – як чтиво для старшого шкільного віку. Фото: vd_shkola

"Замок у хмарах" – старовинний люксовий готель у горах, що очікує гостей напередодні Різдва. Сімнадцятирічна покоївка Фанні разом із сином готельєра Беном та рештою персоналу мають повно роботи, або зустріти відвідувачів на щонайвищому рівні.Та раптом їй впадає в око, що дехто із гостей є не тим, за кого себе видає…

Які ж таємні плани ховаються за оксамитовими порт'ерами? Чи справді коштовний діамант належить дружині олігарха? І чому привабливий хлопець Трістан дереться по стінах, а не користується сходами? Коли Фанні з Беном беруться розплутати цей клубок, вона й не підозрює, що незабаром опиниться в центрі небезпечної пригоди, через яку може втратити не тільки роботу, а й своє серце.

Атмосферна історія, що позиціонується як чтиво для старшого шкільного віку. Утім дорослим читачам також сподобається невимушений темп оповіді, вайб снігової казки із таємницями, що ховаються на кожному кроці.

Видавництво: Школа

Кількість сторінок: 464 с

Ціна: 368 грн

“Різдво та Маланка”, Богдан Логвиненко

"Різдво та Маланка" – книга від команди Ukraїner про українські традиції святкування. Фото: ukrainer.net

Різдво об’єднує цілі покоління, родини за святковим столом та спільною колядою, а Маланка – цілі села у вуличному карнавальному дійстві з масками та вигадливими костюмами на честь приходу нового року. Обидва свята мають глибоке коріння для українців, що його десятиліттями намагалася знищити радянська репресивна машина.

Про заборони святкування, утиски та переслідування колядників і маланкарів нам розповіли й у селах Полтавщини, і у Харкові, і у Львові, й у Вашківцях.

Книжка розповідає про традиції святкування Різдва та Маланки. Команда Ukraїner бере читача із собою в експедицію різними куточками країни, аби показати, як зберігають і відтворюють традиції зимових свят в Україні. Видання ілюстроване неймовірної краси світлинами, від яких неможливо відвести погляд. До речі, це видання може стати класним варіантом подарунка на свята.

Видавництво: Ukraїner

Кількість сторінок: 122 + 155 с

Ціна: 800 грн

“Зимові заручини”, Крістелль Дабос

"Зимові заручини" – перша частина фентезійної тетралогії "Крізь Дзеркала". Історію порівнюють із "Гаррі Поттером". Фото: knygolife

Офелія – дівчина в окулярах і старенькому шалику, яка весь час проводить з книжками в будівлі Архівів. А ще вона особлива, бо володіє даром читати минуле й мандрувати світами крізь дзеркала. Утім здається, що жоден портал не сховає її від заручин з Торном, самозакоханим і жорстоким представником клану Драконів.

Дівчина має покинути рідний ковчег Аніма та вирушити до столиці холодного, крижаного ковчега, відомого як Полюс. Там небезпека чатує за кожним рогом і нікому не можна довіряти. Усе на Полюсі має зворотний бік. Довкола Офелії в’ється химерне плетиво інтриг, яке затягує її до небезпечної політичної гри. Тепер вона інструмент смертельної змови, що поставить під загрозу не тільки долю Офелії, а й майбутнє всього світу.

"Зимові заручини" – перша частина фентезійної тетралогії "Крізь Дзеркала". Історію порівнюють із "Гаррі Поттером", тільки у стимпанк-сеттінзі. Дуже мрійлива, романтична та водночас місцями "скляна" пригода, від якої важко відірватися.

Видавництво: Vivat

Кількість сторінок: 448 с

Ціна: 315 грн

“Це Крістмас, крихітко!”, Андрін Трейсі

"Це Крістмас, крихітко!" – тепла, романтична історія, від якої тане крига. Фото: knyharnia_ye.bazhana

Коли Фінлі Браун повернулася зі школи-інтернату до рідного міста Крістмас, штат Оклагома, вона очікувала, що там все буде таким самим, яким було. Минуло 16 років, а місто майже не змінилося. По поверненню дівчина дізнається, що її найкраща подруга зустрічається з колишнім хлопцем Фінлі, батьки розлучилися, а її заклятий ворог влаштувався на роботу в бабусине кафе. Та це ще нічого, адже на порозі бабусиного дому Фінлі зустрічає Артура: хлопця, якого вона, можливо, обманом змусила повірити, що Крістмас – ідилічний святковий рай. І тепер дівчина має зробити все, аби втілити в життя те, що наобіцяла…

"Це Крістмас, крихітко!" – тепла, романтична історія, від якої тане крига. Є першою частиною серії. Ідеальне Cozy YA (Young Adult) чтиво для фанів Сари Дессен та Джона Гріна. Час за читання цього затишного, аж м’якенького ромкома промайне непомітно.

Видавництво: READBERRY

Кількість сторінок: 400 с

Ціна: 450 грн

“Крамниця щастя”, Анастасія Шевердіна, Марія Панченко

Крамниця щастя" – книга, яка заохочує мріяти, вірити і творити дива. Фото: chas_maistriv

Повсякденне життя невеличкого провінційного міста сколихнули надзвичайні й таємничі події. Одного дня в містечку з’являється дивний старий – чи то йог, чи то лікар, чи то фокусник – і відкриває "Крамницю щастя". Хто ж не захоче втілити свою заповітну мрію за доступною ціною?! Покупці магічних товарів один за одним намагаються перехитрити долю. Але за магію, як і за все в житті, треба платити.

Як зазначила авторка, її книга вчить "шукати своє щастя, не забираючи його в інших. Вона заохочує сподіватися та мріяти, вірити в диво і творити дива".

Видавництво: Час майстрів

Кількість сторінок: 216 с

Ціна: 548 грн