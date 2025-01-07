Нічний агент, Мейфейрські відьми, Первісна Америка: 13 серіалів січня

Початок року радуватиме глядачів новими серіалами та продовженнями вже добре знайомих історій. На нас чекають антиутопічні трилери, медичні драми, шпигунські історії та вестерни.

Детальніше – в добірці БЖ.

Сумую за тобою

Дата виходу: 1 січня

В ролях: Розалінд Елізар, Річард Армітедж, Джеймс Несбітт, Ешлі Волтерс, Руді Дхармалінгхам

1 сезон

Детектив Кет Донован знаходить профіль свого зниклого нареченого у додатку для знайомств через 11 років після його зникнення. Сюжет розвивається навколо розслідування, яке відкриває приховані таємниці минулого. Історія заснована на бестселлері Харлана Кобена, який також став продюсером серіалу.

САС: Невідомі герої

Дата виходу: 1 січня

В ролях: Коннор Свінделлс, Джек О'Коннелл, Софія Бутелла, Корін Сільва, Том Бернет

2 сезон

Серіал розповідає про заснування Особливої повітряної служби (SAS) Великобританії під час Другої світової війни. Молодий офіцер Девід Стірлінг, розчарований у традиційних методах ведення війни, пропонує створити новий підрозділ для проведення спецоперацій у тилу ворога.

Другий сезон продовжує досліджувати виклики та місії, з якими стикаються ці елітні солдати.

Граємо добре

Дата виходу: 2 січня

В ролях: Джеймс Нортон, Нів Алгар, Джеймс МакАрдл, Джессіка Браун-Фіндлі

1 сезон

Драматичний міні-серіал за мотивами роману Дж. П. Делані розповідає про непросту дилему двох сімейних пар, що призвела їх до жахливої ​​таємниці. Піту і Медді Райлі повідомляють, що багато років тому в пологовому будинку через жахливу помилку і плутанину переплутали двох немовлят. Хлопчик, якого пара виховувала вже два роки, виявився сином Ламбертів.

Локербі: В пошуках правди

Дата виходу: 2 січня

В ролях: Колін Ферт, Кетрін Маккормак, Сем Тротон, Джемма Карлтон, Гаррі Реддінг, Клер Браун

1 сезон

Британська біографічна драма, що розповідає про подружжя Джима та Джейн Свайр, які втратили доньку Флору в авіакатастрофі рейсу Pan Am у грудні 1988 року над шотландським містом Локербі. Вони прагнуть добитися справедливості для жертв катастрофи, стикаючись із бюрократією та прихованими інтересами.

В основу серіалу покладені реальні події, які описав доктор Джім Свайр та Пітер Біддульф в документальному романі “Вибух у Локербі: Батько у пошуках справедливості”.

Мейфейрські відьми

Дата виходу: 5 січня

В ролях: Александра Даддаріо, Джек Г'юстон, Тонгай Чіріса, Гаррі Гемлін, Бет Грант

2 сезон

Серіал, заснований на романах Енн Райс, розповідає про сім'ю відьом Мейфейр з Нового Орлеана, чий добробут пов'язаний із надприродною істотою на ім'я Лешер. Молода нейрохірургиня Роуен Філдінг дізнається про своє походження та намагається зрозуміти свою роль у цій містичній родині. Другий сезон заглиблюється в таємниці сім'ї, розкриваючи нові виклики та небезпеки, що стоять перед Роуен у світі магії та інтриг.

Первісна Америка

Дата виходу: 7 січня

В ролях: Тейлор Кітч, Бетті Ґілпін, Дейн Де Гаан, Джай Кортні, Джо Тіппетт

1 сезон

Вестерн від Netflix переносить глядачів у часи освоєння Дикого Заходу. Тікаючі від свого минулого, матір із сином подорожують суворими землями американського Заходу, де окрім незвіданих небезпек на них чекають жорстокі зіткнення культів, релігії та боротьби за контроль над новим світом.

Пітт

Дата виходу: 9 січня

В ролях: Ноа Вайль, Трейсі Іфічор, Патрік Болл, Супрія Ганеш, Фіона Дуріф, Тейлор Дірден, Іса Бріонес

1 сезон

Медична драма, що досліджує складні повсякденні виклики, з якими стикаються працівники лікарні в Піттсбурзі. Головні герої намагаються врівноважити особисте життя, політику на роботі та важкі емоційні ситуації, пов’язані з лікуванням тяжкохворих пацієнтів. Серіал висвітлює різноманітні історії лікарів, медсестер, парамедиків та пацієнтів лікарні, пропонуючи автентичний погляд на сучасний медичний світ.

Розрив

Дата виходу: 17 січня

В ролях: Адам Скотт, Патриція Аркетт, Джон Туртурро, Крістофер Вокен, Брітт Ловер, Гвендолін Крісті

2 сезон

Продовження психологічного трилера, що розповідає про працівника корпорації Lumon Industries Марка Скаута, який бере участь у програмі "розриву" — відокремлення робочих спогадів від особистих. У другому сезоні Марк продовжує розкривати таємниці корпорації, стикаючись із новими викликами та змовами, що загрожують не лише йому, але й його колегам. Серіал розкриває антиутопічний світ, де людська пам’ять стає інструментом контролю.

Основна ціль

Дата виходу: 22 січня

В ролях: Лео Вудолл, Квінтесса Свінделл, Стівен Рі, Фра Фі

1 сезон

Аспірант-математик Едвард Брукс відкриває спосіб отримати доступ до всіх комп’ютерів у світі через закономірність у простих числах. Однак його відкриття стає мішенню для таємничих ворогів. Серіал заглиблюється у шпигунство, змови та етичні питання, які виникають у світі високих технологій.

Нічний агент

Дата виходу: 23 січня

В ролях: Габріель Бассо, Люсіан Б'юкенен, Фола Еванс-Екінбола, Сара Дежарден, Ев Гарлоу, Фенікс Рей

2 сезон

Продовження шпигунського триллеру, що розповідає про агента ФБР нижчої ланки, який працює в підвалі Білого дому. У другому сезоні Пітер Сазерленд заглиблюється в мережу змов, намагаючись запобігти державному перевороту. Працюючи в організації Night Action, він стикається з моральними дилемами та ризиками, які загрожують національній безпеці.

Серіал продовжує досліджувати тему шпигунства в атмосфері постійної небезпеки.

Ватсон

Дата виходу: 26 січня

В ролях: Моріс Честнат, Ів Харлоу, Пітер Марк Кендалл, Річі Костер

1 сезон

Через рік після смерті Шерлока Голмса доктор Джон Ватсон відкриває клініку для лікування рідкісних хвороб. Користуючись своїми навиками розслідувань, герой застосовує їх у медичній практиці. Однак його минуле переслідує його, коли він зіштовхується з новими доказами того, що Моріарті ще живий.

Серіал поєднує детективні елементи з медичною драмою.

Рай

Дата виходу: 28 січня

В ролях: Стерлінг К. Браун, Джуліанна Ніколсон, Джеймс Марсден, Сара Шахі

1 сезон

У заможній громаді охоронець колишнього президента розслідує жорстоке вбивство. Сюжет зосереджується на інтригах і боротьбі за владу серед еліт, поєднуючи кримінальні елементи з глибоким психологічним аналізом. Тим часом ставки в розслідуванні зростають.

Шантаж

Дата виходу: 30 січня

В ролях: Ноа Сентінео, Лора Геддок, Аарті Манн, Колтон Данн, Вонді Кертіс-Голл, Фівель Стюарт

2 сезон

Коли талановитого юриста-початківця Овена Гендрікса наймають співробітники ЦРУ, він думав, що його робота на розвідку обмежуватиметься рутинними завданнями. Але склалося інакше.

У другому сезоні шпигунської драми героя залучають до шпигунської місії в Південній Кореї, яка стає смертельно небезпечною. Паралельно з цим Овен дізнається про внутрішні змови всередині агентства.