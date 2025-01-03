Один день, Ріплі, Декамерон: 17 найкращих серіалів 2024 року

Цей рік був щедрим на цікаві та оригінальні шоу, які надовго стануть улюбленими у глядачів. Серед них судові драми, кримінальні історії, фантастичні світи та видатна анімація. Детальніше розповідаємо в добірці БЖ.

Аркейн

Ролі озвучували: Гейлі Стайнфелд, Елла Пернелл, Кевін Алехандро, Джей Бі Бланк, Джейсон Спайсак, Гаррі Ллойд

2-й сезон

На продовження анімаційного серіалу, заснованого на грі League of Legends, чекали дуже довго і дуже сильно. Адже “Аркейн” зміг підкорити всіх без виключень глядачів, завдякі високоякісній мальовці та неординарному сюжету в стилі стим-панк. У центрі історії – сестри Джинкс (Паудер) і Вайолет, які опиняються по різні боки конфлікту в світі Пілтовера та Зауну.

Другий сезон досліджує найтемніші сторони персонажів, розкриваючи їхні внутрішні конфлікти та моральні дилеми. Високоякісна анімація та глибокий сюжет роблять цей серіал одним із найкращих у своєму жанрі.

Декамерон

В ролях: Амар Чадха-Пател, Лейла Фарзад, Лу Гала, Каран Гілл, Тоні Гейл, Сірша-Моніка Джексон, Зоша Меміт

Сатирична комедія базується на однойменній збірці оповідань XIV століття Джованні Боккаччо. Події серіалу розгортаються в Італії 1348 року, яку охопила бубонна чума. Аби втекти від недуги, група дворян (і не тільки) збирається в розкішному маєтку свого друга. Але розкішний відпочинок подалі від бід простих людей,на який розраховували герої, швидко виходить з-під контролю і перетворюється на дикі та вражаючі історії.

Сто років самотності

В ролях: Дієго Васкес, Марко Антоніо Гонсалес Оспіна, Марлейда Сото, Клаудіо Катаньо, Лорен Софія, Джанер Вільярреал

Перша екранізація однойменного роману Габріеля Гарсіа Маркеса в стилі магічного реалізму вийшла на екрани нещодавно, але вже б’є усі рейтинги. Письменник роками відмовлявся від екранізацій, оскільки хотів виключно іспаномовний продукт і Netflix це врахував.

Колумбійський серіал розповідає про кілька поколінь родини Буендіа, яка живе у вигаданому колумбійському містечку Макондо, заснованому їхнім патріархом Хосе Аркадіо.

Презумпція невинуватості

В ролях: Джейк Джилленгол, Рут Негга, Білл Кемп, О. Т. Фаґбенлі, Чейс Інфініті, Нана Менса, Пітер Сарсґаард

Юридичний трилер з Джейком Джилленголом в головній ролі розповідає про окружного прокурора, який опиняється в дуже незручному становищі. Співробітницю Расті вбито, а останній, хто її бачив – він сам, адже у пари був роман, попри те, що прокурор одружений.

Суперники

В ролях: Девід Теннант, Ейдан Тернер, Емілі Атак, Алекс Хесселл, Кетрін Паркінсон, Вікторія Смерфіт

Восьмисерійна драма, знята за романом Джиллі Купер, розповідає про безжальний світ незалежного телебачення Англії 1986 року. Директор телекомпанії Corinium Television Тоні Беддінгем та його сусід і політик Торі Руперт Кемпбелл-Блек вже й не пригадають, скільки ворогують. Їхній конфлік стає все небезпечнішим і в нього залучаються нові учасники, зокрема колеги, друзі, дружини і навіть коханки.

Оленя

В ролях: Річард Гадд, Джессіка Ганнінг, Нава Мау

Автобіографічний серіал про стакеринг став одним з найгучніших хітів року. Його автор – комік Річард Гадд, який спочатку розповідав свою історію зі сцени на виступах, а згодом вирішив екранізувати. І не дарма, адже життя – анйкращий сценарист.

Головні герої його історії – він сам та Марта, відвідувачка бару, яку він пригостив одного дня з жалю. Втім, жінка розцінила це як прояв уваги і без перестанку почала нав’язуватись Річарду всіма можливими способами.

До речі, справжня “Марта” вже подала до суду на авторів серіалу за наклеп.

Ріплі

В ролях: Ендрю Скотт, Дакота Фаннінг, Джонні Флінн, Маргерита Буй, Вітторіо Вівіані, Франческа Романа Бергамо

Це вже не перша екранізація роману Патриції Гайсміт “Талановитий містер Ріплі” 1955 року. Цього разу у вигляді чорно-білого нуарного психологічного триллеру. Італія 1960-х років.

Харизматичний шахрай Том Ріплі знайомиться з молодиком Дікі та його подружкою і проводить з ними час на розкішній віллі, допоки не вирішує, що й сам заслуговує на таку розкіш.

Один день

В ролях: Лео Вудалл, Амбіка Мод, Елеонор Томлінсон, Ессі Девіс, Тім Макіннерні

Британський мелодраматичний серіал засновано на романі Девіда Ніколлса 2009 року та екранізації 2011 року з Енн Гетевей та Джимом Старджесом. В центрі сюжету – пара молодих людей, які знайомляться на випускному після того, як опиняються в одному ліжку. Емма та Декстер вирішують залишитися друзями, але щороку в цей день, 15 липня, обов’язково зустрічатися.

Проблема 3 тіл

В ролях: Саамер Усмані, Джесс Хонг, Розалінд Чао, Джован Адепо

Науково-фантастичний серіал, заснований на серії книг "На згадку про минуле Землі" китайського письменника Лю Цисіня, розповідає про компанію науковців, яку переслідує хвиля самогубств. В спробах розгадати, що ж коїться, вчені відкривають колосальних розмірів проблему, яка загрожує майбутньому людства.

Проєктом займалися творці "Гри престолів" Девіда Беніоффа та Ді Бі Вайсса, а одним з продюсерів виступив Бред Пітт.

Сьоґун

В ролях: Космо Джарвіс, Хіроюкі Санада, Анна Савай, Асано Таданобу

Епічна драма, що переносить глядача в Японію XVII століття, заснована на однойменному романі 1975 року Джеймса Клавелла, який раніше був екранізований у мінісеріалі 1980 року. Сюжет розповідає про англійського моряка Джона Блекторна, який опиняється в чужій культурі та стає свідком політичних інтриг при дворі сьоґуна.

Серіал вражає масштабними декораціями, глибоким зануренням у японську культуру та складними персонажами, за що отримав визнання критиків по всьому світу.

Пінгвін

В ролях: Колін Фаррелл, Крістін Міліоті, Рензі Феліз

Кримінальна драма, що розповідає про становлення Освальда Кобблпота, відомого як Пінгвін, у злочинному світі Готема. Після смерті Кармайна Фальконе Пінгвін прагне зайняти його місце, стикаючись із конкурентами та поліцією.

Серіал глибоко розкриває характер головного героя, показуючи його шлях від підручного до кримінального боса.

День Шакала

В ролях: Едді Редмейн, Лашана Лінч, Урсула Корберо, Чарльз Денс, Річард Дормер, Чуквуді Івуджі

Сучасна адаптація класичного шпигунського трилера про найманого вбивцю на прізвисько Шакал. Події розгортаються в часи глобальної політичної нестабільності, коли міжнародна змова ставить під загрозу світову безпеку. Шакал отримує завдання знищити політичного лідера, але на його шляху постають непередбачувані перешкоди.

Фоллаут

В ролях: Елла Пернелл, Волтон Ґоґґінс, Аарон Мотен, Кайл Маклаклен

Адаптація культової відеогри Fallout розгортається у постапокаліптичному світі, що постраждав від ядерної війни. Головні герої – мешканці сховищ та зруйнованих пусток, які шукають ресурси й намагаються вижити в світі, сповненому небезпек. Серіал розкриває ідею людської жорстокості, водночас досліджуючи можливість надії та відродження.

Як і з випадком “Аркейн”, історія, заснована на комп’ютерній грі, відкрила цілий всесвіт неймовірних пригод, які захоплюють кожного глядача.

Шуґар

В ролях: Колін Фаррелл, Кірбі Говелл-Батіст, Емі Раян, Денніс Буцікаріс, Нейт Корддрі, Алекс Ернандес, Джеймс Кромвелл

Детективний серіал розгортається навколо Джона Шуґара, який розслідує зникнення онуки голлівудського продюсера. З кожним кроком у цій справі приватний детектив занурються глибше в світ дівчини та її сім’ї. А глядач тим часом потрапляє в “пастку” божевільного міксу нуару, триллеру, детективу та, не повірите, наукової фантастики. Кінцівка точно вас приголомшить.

Каос

В ролях: Джефф Голдблюм, Джанет Мактір, Кліфф Кертіс, Девід Тьюліс, Кілліан Скотт, Стівен Діллейн, Аврора Перріно, Лейла Фарзад

Міфілогічний комедійний серіал “Каос” пропонує по-новому подивитись на всім відомі історії Давньої Греції про богів та їхніх нащадків. В центрі Олімпу – ексцентричний та жорстокий Зевс, який боїться що от-от настане кінець його правління. Причина таких похмурих думок – поява зморшок на чолі в бога. Паралельно із цим розгортається ще декілька ліній, героями яких стають діти богів та прості смертні.

Джентльмени

В ролях: Тео Джеймс, Кая Скоделаріо, Деніел Інгз, Джоелі Річардсон, Вінні Джонс, Джанкарло Еспозіто

Гай Річчі вирішив розширити межі однойменного бойовика та продовжити кримінальну історію про підпільний наркобізнес. Сюжет зосереджується на Едді Горнімані, новому герцогу Холстед. Успадкувавши сімейний маєток, він виявляє, що на його території розташована величезна імперія з виробництва марихуани, власники якої не збираються здавати покидати обжиті землі.

Дім дракона



В ролях: Емма Д'Арсі, Метт Сміт, Олівія Кук, Ріс Іванс, Стів Туссен, Ів Бест, Педді Консідайн

2 сезон

Другий сезон серіалу-приквелу до культової “Гри престолів” продовжив тримати задану першим сезоном високу планку. Династичні війни Таргарієнів тривають, загострюючи конфлікти й наближаючи розкол у королівській родині.

В основі сюжету — інтриги, зради й боротьба за владу, які змусять героїв робити складний вибір. У другому сезоні особливу увагу приділено відносинам між Дейемоном і Рейєнірою, які стають ще більш напруженими.