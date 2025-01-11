У “Дії” відновили послугу автоматичної реєстрації ФОП

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Наталія Габрух
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На порталі “Дія” відновили послугу автоматичної реєстрації ФОП.

Про це повідомив віцепремʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Українці знову користуватимуться найшвидшим відкриттям бізнесу у світі онлайн. Автоматичне відкриття ФОП уже працює на порталі”, — написав Михайло Федоров.

Для того, щоб відкрити ФОП через “Дію”, слід увійти на портал і обрати у меню “Створення бізнесу”, далі — “Автоматична реєстрація ФОП” і подати заяву.

Необхідно заповнити онлайн-форму та засвідчити заяву електронним підписом. Після цього заяву буде надіслано до ЄДР.

Нагадаємо, що 19 грудня Україна стикнулася з масштабною кібератакою на державні реєстри. Через атаку, організовану росіянами, було тимчасово припинено роботу єдиних та державних реєстрів, які підпорядковуються Мінʼюсту. Попри серйозність атаки, витік персональних даних не було підтверджено.

Фото: Depositphotos

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Опубліковано: 11 січня 2025
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