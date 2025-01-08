Рекордну кількість ФОПів закрили в Україні у 2024 році

За 2024 рік в Україні закрили майже 210 тисяч фізичних осіб-підприємців (ФОП). Це на 32% більше у порівнянні з 2023 роком та найвищий показник закриттів за останні 5 років.

Про це йдеться у дослідженні YouControl.Market.

Серед лідерів у кількості припинень діяльності ФОПів у 2024 році такі сектори, як роздрібна торгівля понад 65 тис., ІТ — майже 39 тис. та інші послуги — понад 26 тис.

У секторі ІТ продовжується інтенсивний ріст закриттів. Так, приріст закритих ФОПів у 2024 році (38,7 тис.) склав понад 29% відносно 2023 року (29,9 тис.). А якщо порівнювати із 2021 роком (14,3 тис.), то приріст закриттів складе майже 161%.

Найбільше ФОПи закривалися у Полтавській області — 57,2% (8,1 тис. у 2024 проти 5,1 тис. у 2023). Майже на 55% приросло закриття ФОПів у Кіровоградській області до 4,5 тис. у 2024 році. Трійку лідерів за зростанням приросту закриттів замикає Вінницька область — приріст склав майже 45% до 8,4 тис. у 2024 році.

Окремо у дослідженні зазначають, що на тлі зростання припинення діяльності ФОПів, реєстрація нових знизилася на 5% відносно до 2023 року.

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