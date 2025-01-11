В Україні хочуть побудувати ТЕЦ, які працюватимуть на паливі з відходів

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури планує будівництво ТЕЦ, які працюватимуть на паливі з відходів.

Про це повідомив керівник Агентства Сергій Сухомлин.

“Пропрацьовуємо проєкт — побудову ТЕЦ, які зможуть працювати на RDF паливі в громадах. Вони не зʼявляться в один клік, це складний проєкт. Але його впровадження точно спрацює як інвестиція в майбутнє. Енергоефективна та екологічна інвестиція”, — написав Сергій Сухомлин.

За його словами, наразі Агентство відновлення відбирає громади.

“Є дві громади, які найбільше підготовлені до побудови ТЕЦ: працюють над сміттєпереробним заводом. Важливо, аби здійснювалась переробка сміття в громаді, а те, що переробити не можна — йтиме на спалення, аби забезпечувати громаду теплом через майбутню ТЕЦ”, — зазначив посадовець.

Він провів зустріч із послом Фінляндії в Україні та головним спеціалістом із питань торгівлі та відбудови, й вони висловили підтримку Україні в цьому проєкті.

Фото: gettyimages