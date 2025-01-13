Дивіться, як на Київщині відновлюють міст через річку Тетерів, пошкоджений під час бойових дій
На Київщині триває капітальний ремонт мосту через річку Тетерів, який зазнав серйозних пошкоджень під час бойових дій.
Про це повідомив начальник Служби відновлення і розвитку інфраструктури у Київській області Руслан Ничік.
Міст на дорозі Т-10-05 Іванків — /М-07/ завдовжки 300 метрів зазнав серйозних пошкоджень під час бойових дій. У результаті влучань одна залізобетонна прогонова будова була зруйнована повністю, решта — частково пошкоджені.
Що зробили
- демонтували зруйновані прогонові будови та залізобетонні плити, завершили розбір одного з прогонів;
- на проїзній частині розібрали асфальтобетонне покриття, демонтували металеві перила та бетонні тротуари;
- облаштовують технологічний майданчик.
Яким буде міст:
- довжина споруди — 309,4 м;
- прогонові будови — зі сталезалізобетонних конструкцій, що забезпечує надійність і довговічність мосту;
- покриття проїзної частини — асфальтобетонне, на тротуарах — з метилметакрилатів;
- на мосту передбачено бар'єрне, перильне огородження та освітлення.
Міст відновлюють в межах пілотного проєкту з відбудови 6 мостів у Київській області із залученням фінансування з боку UK Export Finance (UKEF). На трьох мостах роботи вже завершили.
Фото: Руслан Ничік
Опубліковано: 13 січня 2025
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