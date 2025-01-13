"Київпастранс" планує закупити нові трамвайні вагони за майже 300 млн гривень: що з цим не так

КП "Київпастранс" оголосив тендер на закупівлю трьох нових трамвайних вагонів довжиною понад 26 метрів за 288 млн грн.

Про це йдеться на сайті Prozorro.

Як пишуть "Пасажири Києва", згодом стало відомо, що закупівля нових вагонів передбачається для Подільського трамвайного депо. Також стало відомо, що тендер заточений під 3-секційні трамваї компанії "Татра-Юг", які є коротшими, ніж "Електрони", а також, ймовірно, мають більший винос кузова через меншу кількість секцій і більшу їх довжину.

У спільноті додали, що Київ, нажаль, має не дуже позитивний досвід експлуатації трамваїв "Електрон", але проведення тендеру з неконкурентними умовами означатиме вищу кінцеву вартість закупівлі.

"Закупівля здорової людини передбачає не прописування ТЗ під технічні характеристики конкретного вагона, а створення ТЗ під реальні потреби місцевості, де будуть експлуатуватися вагони. А далі – відкритий тендер, де перемагає найкращий учасник. На виході так, чи інакше, буде вагон, який замовляло місто", – наголосили у "Пасажирах Києва".

Раніше ми писали, що “Київпастранс” оголосив тендер на закупівлю п'яти трамвайних вагонів за 493 млн грн.

Фото: Татра-Юг