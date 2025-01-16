7 гарних книг для важких часів

Коли на душі важко і так потрібна підтримка – хороша книга може стати найліпшим другом. Адже вона допоможе впорядкувати думки та заспокоїти тривогу.

Зібрали для вас підбірку історій, що налаштовують на віру у краще, мотивують, попри всі труднощі, не втрачати надію.

Людина в пошуках справжнього сенсу. Психолог у концтаборі

Автор: Віктор Франкл

Віктор Франкл – всесвітньо відомий психіатр, психотерапевт, філософ. 1942 року він потрапив до концтабору, де на нього чекали голод, приниження, хвороби, постійна загроза життю.

Аналізуючи свою поведінку та поведінку інших в’язнів, Франкл віднайшов стратегії, що утримують людину над прірвою, захищають розум від божевілля та надають сенс життю.

Свій жахливий досвід виживання він описав у книжці, яка допомогла мільйонам людей віднайти себе та змінити життя. Віктор Франкл доводить, що тільки-но людина знаходить сенс свого існування, вона отримує сили, щоб подолати будь-які випробування.

Поради людини, яка зазнала нелюдських випробувань, варті того, щоб бути почутими.

Ця книга є чимось набагато більшим за просто мотиваційну та психологічну літературу. Вона – мов плече друга, на яке можна спертися, коли через удари долі важко триматися на ногах. Автор пройшов усі кола пекла, проте не зневірився у світлі, що врешті-решт знайшло його.

Видавництво: КСД

Кількість сторінок: 160 с

Ціна: 150 грн

Хроніки Нарнії. Повна історія чарівного світу

Автор: Клайв Стейплз Льюїс

Під час бомбардувань Лондона 1940 року в заміському маєтку письменника та філософа Клайва Стейплза Льюїса поселилося четверо евакуйованих дітей. Оглядаючи його старий будинок, один із хлопчиків запитав, чи є щось за великою шафою в одній із кімнат. І Льюїсу одразу пригадалось, як вони з братом малими ховалися в її темряві, щоб розповідати один одному історії… Він зрозумів, що в будь-які часи дітям потрібні добрі та щирі казки.

Так майже сімдесят років тому народилася оповідь про чарівну країну Нарнію, яку сьогодні читають діти та дорослі понад 40 мовами світу. Вона ввійшла до переліків найкращих книжок усіх часів та народів і видана накладом понад 100 мільйонів примірників.

Перечитуючи цю добру, світлу казку, серце сповнюється надією на краще майбутнє. Разом з героями книги відчуваєш, що зло, насправді, не таке вже й непереможне. А темрява завжди врешті-решт поступається світлу, як ніч – світанку, а зима – весні.

Видавництво: КСД

Кількість сторінок: 912 с

Ціна: 630 грн

Місто дівчат

Автор: Елізабет Ґілберт

1940-й рік. 19-річну Вівіан Морріс виганяють з престижного коледжу. Батьки відправляють доньку на Мангеттен до тітки — власниці невеликого, проте дуже ексцентричного театру. Раптом Вівіан опиняється у справжньому вирі довоєнного богемного життя.

Знайомства із зірками, незвичайні теат­ральні постановки, нестримний секс, ріки алкоголю і відчуття цілковитої свободи спершу заворожують та спокушають, а потім вибивають землю з-під ніг. І це лише початок шляху Вівіан довжиною в життя, який необхідно пройти, щоб зрозуміти: ти не мусиш бути хорошою дівчинкою, щоб бути хорошою людиною.

"Місто дівчат" – інтригуючий роман про жіночу сексуальність і свободу, про відвагу бути собою і право жити так, як тобі хочеться. На сторінках книги на читача чекає історія неординарного кохання, на яке наклала свою тінь війна, та справжньої дружби, яку нелегко знайти, зрозуміти та оцінити, особливо в такому непростому і мінливому місті, як Нью-Йорк.

Видавництво: Видавництво Старого Лева

Кількість сторінок: 536 с

Ціна: 400 грн

Мій дід танцював краще за всіх

Автор: Катерина Калитко

Оповідань цієї збірки складаються в єдину історію п’яти родин, діти з яких знайомляться в школі першого вересня в перший рік незалежності України та залишаються друзями на все життя. Від двадцятих років в Харкові і знищення театру Леся Курбаса через Голодомор, Другу світову, дев’яності й кілька хвиль еміграції до війни на Донбасі.

"Мій дід танцював краще за всіх" – про прийняття минулого та про тяглість зв’язок поколінь, бажання любові та прийняття, самотність як наслідок або як причину. Роздуми про втрату та самотність, про життя у всіх його складнощах. Але найголовніше – це історії, просякнуті вірою у те, що бути щасливим можна попри всі обставини та несправедливості долі.

Видавництво: Комора

Кількість сторінок: 144 с

Ціна: 169 грн

Клуб любителів книжок та пирогів з картопляного лушпиння

Автор: Мері Енн Шаффер, Енні Берроуз

Джулієт – молода письменниця. Вона шукає сюжет для нової книжки. Та краще їй бути обачнішою. Не відповідати на листи незнайомців із острова Ґернсі. Не радити їм хороші книжкові крамниці у повоєнному Лондоні. Краще взагалі оминати цю тему. Бо так дівчина ризикує дізнатися про "Клуб любителів книжок та пирогів з картопляного лушпиння". Виникне безліч запитань, і Джулієт напише листа у відповідь… Її життя перевернеться догори дриґом.

Героїня з головою порине в карколомні пригоди. Там буде все: війна та похмурі часи німецької окупації, заборонене товариство, де збиратимуться ті, хто не втратив надії, а ще дивакуваті книголюби, що знають, якою має бути надзвичайна книжка. Саме такою, як ця…

Ця добра, сповнена добірного гумору історія, легко читається за кілька вечорів, проте залишає приємний посмак дива. А харизматичні головні герої стануть вашими улюбленцями на довгий час. Книга настільки затишна та обнадійлива, наскільки це взагалі можливо.

Видавництво: Vivat

Кількість сторінок: 304 с

Ціна: 169 грн

Діти вогненного часу

Авторки: Катерина Пекур та Мія Марченко

Перші дні повномасштабної. Залізничний вокзал. Підлітка Катя потрапляє на виворіт Києва, у Завокзалля. Катя швидко розуміє, що опинилась у світі, населеному міськими духами, невпокоєними привидами, дрібними богами й особливими людьми, а її невідомий викрадач намагається зруйнувати не тільки Завокзалля, а й реальний, людський Вокзал! Щоб зірвати всі личини, завершити розслідування й уберегти тих, кого люблять – Каті та Августину доведеться прикликати на поміч усіх "дітей вогненних часів".

Роман "Діти вогненного часу" (перша частина трилогії) потрапив до короткого списку на премію імені Шолом-Алейхема та увійшов до списку найкращих книжок 2024 року за версією Українського ПЕН. Його порівнюють з культовими "Хроніками Нарнії", адже історія має схожий вайб доброї казки, в якій добро сто відсотків переможе зло.

Видавництво: READBERRY

Кількість сторінок: 640 с

Ціна: 590 грн

Наші душі вночі

Автор: Кент Гаруф

Невелике тихе містечко Голт — дім для багатьох героїв американського письменника Кента Гаруфа. У своїй останній книзі він познайомить читачів з Едді та Луї. Едді та Луї вже немолоді. Вони знають одне про одного рівно стільки, скільки належить знати сусідам, що багато років живуть у невеликому містечку на кшталт Голта.

У них є дещо спільне — великі порожні будинки та почуття самотності після смерті дружини та чоловіка. Одного вечора Едді відвідує Луї та робить незвичайну пропозицію — розділити з нею ліжко...

"Наші душі вночі" було визнано "Найкращою книгою року" великими виданнями США. Це зворушлива, глибока та ніжна історія про другий шанс, самотність і хиткі рамки пристойності.

Видавництво: #книголав

Кількість сторінок: 160 с

Ціна: 450 грн

Фото: knyharnia_ye, life_is_a_good_thing, marta_matskiv, goodreads.com, vivat.com.ua, koti_books, ukr_kniga_v_ispanii.