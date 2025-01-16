Фільм Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки" вийде у міжнародний прокат

Документальний фільм "2000 метрів до Андріївки" українського режисера та журналіста Мстислава Чернова вийде у міжнародний прокат.

Про це пише Variety.

Права на дистрибуцію стрічки придбала компанія Dogwoof, яка спеціалізується на документальному кіно.

Перший показ фільму відбудеться 23 січня на фестивалі незалежного кіно "Санденс" у США. Стрічка буде представлена у програмі World Cinema Documentary Competition.

Одразу після прем’єри Dogwoof розпочне продажі фільму на міжнародному ринку. У Північній Америці дистрибуцією займеться PBS Distribution, яка працювала над прокатом попередньої роботи Чернова "20 днів у Маріуполі".

У фільмі "2000 метрів до Андріївки" йдеться про звільнення села Андріївка під Бахмутом “Третьою штурмовою”. У центрі уваги — життя українських солдатів, їхні будні в окопах та боротьба за свободу.

Робота над стрічкою тривала півтора року, починаючи з вересня 2023-го. До створення фільму долучилися:

Олександр Бабенко, фотограф Associated Press;

продюсерки Мішель Мізнер та Рейні Аронсон-Рат;

композитор Сем Слейтер, дворазовий лауреат премії "Ґреммі" ("Чорнобиль", "Джокер").

Стрічка буде доступна онлайн для публіки з 30 січня по 2 лютого й акредитованих журналістів і представників галузі з 29 січня по 2 лютого.

Документальна стрічка Мстислава Чернова перемогла у номінації найкращий повнометражний документальний фільм. Це перший український фільм, який отримав "Оскар".

Фільм розповідає про перші дні повномасштабного вторгнення в оточеному російськими військами Маріуполі. Зокрема, бомбардування пологового будинку, роботу лікарів, виживання тисяч цивільних під постійним вогнем росіян.

Раніше ми писали, що стрічка “20 днів у Маріуполі” перемогла у номінації “Найкращий документальний фільм” премії BAFTA. А Мстислав Чернов отримав премію Гільдії режисерів США .

Фото: кадр із фільму "2000 метрів до Андріївки"/ "Санденс"