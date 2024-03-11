Український фільм “20 днів у Маріуполі” отримав Оскар

Фільм "20 днів у Маріуполі" здобув премію "Оскар" у номінації найкращий повнометражний документальний фільм. Це перший український фільм, який отримав "Оскар".

Фото: REUTERS/Mike Blake

У своїй промові під час нагородження режисер фільму Мстислав Чернов сказав:

"Я вдячний. Але, напевно, буду першим режисером на цій сцені, який би хотів не робити цей фільм.

Я хотів би мати змогу обміняти це на те, щоб Росія ніколи не нападала на Україну, ніколи не окуповувала наші міста, щоб росіяни не вбивали десятки тисяч моїх співгромадян України.

Я б віддав це, аби вони звільнили всіх заручників, солдатів, які захищали нашу землю, цивільних, які в їхніх тюрмах.

Але я не можу змінити історію, не можу змінити минуле, проти ми всі разом, ви і я, ми зараз серед найталановитіших людей світу. Ми можемо зробити так, щоб історію виправити, щоби правда перемогла. І щоби загиблі люди Маріуполя та ті, хто віддали своє життя, щоби їх ніколи не забули. Тому що кіно формує спогади, спогади формують історію".

Разом з Черновим над фільмом в окупованому росіянами Маріуполі працювали фотокореспондент Євген Малолєтка, продюсерка Василіса Степаненко. Також нагороди отримали кінопродюсерки Мішель Мізнер та Рені Аронсон-Рат.

Раніше ми писали, що стрічка “20 днів у Маріуполі” перемогла у номінації “Найкращий документальний фільм” премії BAFTA. А Мстислав Чернов отримав премію Гільдії режисерів США .

У фільмі показали початок повномасштабного вторгнення, бомбардування пологового будинку та порятунок автора стрічки та його колег з Associated Press з оточеного російськими військами міста.