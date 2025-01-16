"Сільпо" видасть книжку на основі передбачень із чеків: як долучитись до її створення

Мережа супермаркетів "Сільпо" анонсувала , що створить книжку, засновану на реальних історіях покупців. Основою для видання стануть передбачення, які покупці знаходили у своїх чеках.

Ідея проєкту з’явилася після того, як українська письменниця Оксана Шаварська запропонувала розповісти, як фрази з чеків впливають на життя людей.

"Сільпо" запрошує всіх охочих поділитися своїми історіями і розказати, чи надихало передбачення на сміливий крок, чи справдилися у них слова з чека і яке передбачення запам’яталося найбільше і чому.

Щоб поділитися спогадами, необхідно заповнити ґуґл-форму , а авторка вибере ті, що з’являться на сторінках книжки.

До того ж мережа закликає підписників допомогти обрати назву для майбутнього видання. Залишити свої ідеї можна в коментарях під відповідним дописом у соцмережах.

Фото: “Сільпо”