“Нова пошта” доставлятиме посилки військовим у прифронтові регіони всього за 1 гривню

“Нова пошта” приєдналася до національної програми підтримки військовослужбовців у застосунку “Армія+”.

Про це повідомляє заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

“Захисники і захисниці можуть надсилати та отримувати вантажі до 30 кг у прифронтових відділеннях всього за 1 гривню. А саме — у Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях”, — написала Катерина Черногоренко.

Щоб скористатися послугою, потрібно у застосунку “Армія+” обрати розділ “Плюси” та натиснути “Нова пошта”. Там можна згенерувати до трьох штрихкодів щомісяця на доставку посилок. Штрихкод потрібно показати у оператору відділення “Нової пошти”.

Фото: charivne.info