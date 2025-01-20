“Нова пошта” доставлятиме посилки військовим у прифронтові регіони всього за 1 гривню
“Нова пошта” приєдналася до національної програми підтримки військовослужбовців у застосунку “Армія+”.
Про це повідомляє заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
“Захисники і захисниці можуть надсилати та отримувати вантажі до 30 кг у прифронтових відділеннях всього за 1 гривню. А саме — у Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях”, — написала Катерина Черногоренко.
Щоб скористатися послугою, потрібно у застосунку “Армія+” обрати розділ “Плюси” та натиснути “Нова пошта”. Там можна згенерувати до трьох штрихкодів щомісяця на доставку посилок. Штрихкод потрібно показати у оператору відділення “Нової пошти”.
Фото: charivne.info
Опубліковано: 20 січня 2025
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