McDonald’s з амфітеатром та зеленою зоною на даху планують побудувати у Дніпрі: візуалізації

У Дніпрі планують побудувати McDonald’s з амфітеатром, дитячим майданчиком та зеленою зоною на даху.

Про це повідомили у Національній спілці архітекторів України.

Концепція формотворення заснована на грі з рельєфом. Один з фасадів будівлі підпорядковується важливій пішохідній осі, що веде від центру на набережну. Об’єкт разом з цирком, площею перед ним являє собою єдиний комплекс, який розташовується на основному пішохідному транзиті між містом та річкою.

Вхід до залів ресторану, орієнтовано на пішохідну ось та здійснюється з двох рівнів: сходами зі сторони набережної та пандусом з боку цирку. Зона McDrive, завантаження ресторану та заїзд на паркінг розташований зі сторони вулиці Нірінберга. Вхід на експлуатовану покрівлю можливий як з боку цирку, так із середини закладу за допомогою сходів, які розташовані у окремому циліндричному об'ємі.

Функціонально перший поверх включає в себе: приміщення для відвідувачів, кухню, приміщення персоналу, приймання та зберігання продуктів та укриття. На другому поверсі розташовані приміщення для відвідувачів і персоналу та технічні приміщення. Експлуатована покрівля містить амфітеатр, дитячий майданчик та терасу.

Фото: Національна спілка архітекторів України