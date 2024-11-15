Біля "Академмістечка" відкрився новий McDonald’s, який працюватиме під час відключення світла
У Києві біля метро "Академмістечко" на проспекті Палладіна 46-Б відкрився новий ресторан McDonald’s.
Про це повідомили у закладі.
Він розрахований та 123 відвідувача та має тераса, яка здатна вмістити приблизно стільки ж людей. У компанії обіцяють, що заклад працюватиме під час відключень світла, адже має генератор.
Новий McDonald’s працює щодня з 7:00 до 22:00, а McDrive – з 5:00 до 23:00. Під час повітряної тривоги ресторан зачиняється і відновлює роботу протягом години після відбою.
Фото: Хмарочос
Опубліковано: 15 листопада 2024
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