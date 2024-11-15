Біля "Академмістечка" відкрився новий McDonald’s, який працюватиме під час відключення світла

У Києві біля метро "Академмістечко" на проспекті Палладіна 46-Б відкрився новий ресторан McDonald’s.

Про це повідомили у закладі.

Він розрахований та 123 відвідувача та має тераса, яка здатна вмістити приблизно стільки ж людей. У компанії обіцяють, що заклад працюватиме під час відключень світла, адже має генератор.

Новий McDonald’s працює щодня з 7:00 до 22:00, а McDrive – з 5:00 до 23:00. Під час повітряної тривоги ресторан зачиняється і відновлює роботу протягом години після відбою.

Фото: Хмарочос