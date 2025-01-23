"Книгарня "Є" відкриє свій інклюзивний магазин на вокзалі Києва: дивіться, який вигляд він матиме

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Валерія Гуржий
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Відкриття нового інклюзивного магазину мережі "Книгарня "Є" ввідбудеться на Центральному залізничному вокзалі Києва 14 лютого.

Про це пише Ain.ua.

У книгарні буде представлена: класика, українська та зарубіжна сучасна література, книги іноземними мовами, подарункові видання та багато іншого. Більша частка простору буде заповнена книжками, проте на локації також буде кавова зона від партнерів.

Станом на січень 2025 року мережа "Книгарня "Є" має 85 магазинів у 21 місті України.

Раніше ми писали, що мережа виграла тендер на оренду приміщення площею 102,7 кв. м. Нова книгарня на київському вокзалі стане органічною частиною концепції модернізації вокзалу.

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Опубліковано: 23 січня 2025
Книгарня Є Вокзал Киев
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