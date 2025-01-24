З власником ресторану "Вітряк" укладуть охоронний договір, аби зберегти мозаїчне пано Алли Горської

Мозаїчне панно Алли Горської на будівлі ресторану "Вітряк" збережуть. Для цього із власником ресторану укладуть охоронний договір.

Про це повідомили у КМДА.

Департамент охорони культурної спадщини КМДА вже направив власнику ресторану "Вітряк" кілька приписів, у яких йшлося про необхідність укласти охоронний договір і виконати пам’яткоохоронні заходи для збереження мозаїчного панно "Вітер".

Наразі триває підготовка до укладення охоронного договору, який стане ключовим документом для подальших дій зі збереження цієї пам’ятки. Будівля ресторану перебуває у приватній власності. Утім всі власники об’єктів культурної спадщини зобов’язані укласти охоронний договір із відповідним органом охорони культурної спадщини. У цьому договорі передбачені умови використання пам’ятки, терміни та види робіт із консервації, реставрації, ремонту або музеєфікації та інші заходи зі збереження об’єкта. Також для реалізації реставраційних робіт зі збереження мозаїки Алли Горської планують залучити благодійні фонди і грантову підтримку.

Споруда ресторану "Вітряк" на проспекті Академіка Глушкова, 11 збудована наприкінці 1960-х років за проєктом архітектора Анатолія Добровольського. В оформленні споруди взяли участь художники Алла Горська, Віктор Зарецький і Борис Плаксій. Панно "Вітер", розташоване на фасаді ресторану, є унікальним зразком українського монументального мистецтва.

Наказом Міністерства культури України будівля занесена до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як пам’ятка архітектури та монументального мистецтва місцевого значення.

Алла Горська – видатна українська художниця, монументалістка, діячка правозахисного руху та яскрава представниця шістдесятників. Її творчість, яка поєднувала національні мотиви з модернізмом, має надзвичайну культурну цінність. На жаль, багато її робіт було знищено за вказівками спецслужб ще в радянські часи, а сама художниця трагічно загинула у 41 рік за нез’ясованих обставин. Унаслідок воєнного вторгнення російської федерації майже всі роботи мисткині знищені або перебувають на непідконтрольній Україні території. Панно "Вітер" – остання робота монументалістки, що збереглася у столиці.

Раніше ми писали, що петиція із закликом захистити мозаїку Алли Горської на фасаді ресторану “Вітряк” і зберегти саму будівлю закладу набрала голоси. Петиція була створена після того, як з'явилася інформація, що ресторан "Вітряк" виставили на продаж.