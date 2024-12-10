Петиція із закликом захистити мозаїку Алли Горської на фасаді ресторану “Вітряк” набрала голоси

Петиція із закликом захистити мозаїку Алли Горської на фасаді ресторану “Вітряк” і зберегти саму будівлю закладу набрала голоси.

У зверненні просять столичну владу укласти відповідні договори із власником ресторану, розмістити на фасаді таблички з інформацією про правовий статус мозаїки та будівлі.

Крім цього, мозаїку закликають відреставрувати, вкрити бронебійним склом і внести її до мап визначних і культурних об'єктів міста Києва та України. Також серед запропонованих заходів — встановити відеоспостереження.

“Мозаїка Алли Горської є останнім вцілілим мозаїчним твором художниці, оскільки інші знищені тоталітарним режимом та російськими загарбниками. Будівля ресторану “Вітряк” має унікальну історію і є важливим і невід'ємним об'єктом історії столиці другої половини ХХ століття”, — зазначає автор петиції.

Ресторан “Вітряк” на Теремках відкрили у 1967 році. Він розташований на проспекті Академіка Глушкова, 11. За останні десять років ресторан принаймні тричі змінював власників.

Фото: dovkola