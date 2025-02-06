У Карпатах будують SPA-курорт із будиночками з видом на Говерлу: яким він буде

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Ірина Маймур
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На Яблуницькому перевалі в Карпатах розпочинають будівництво SPA-курорту YUGEN у стилі Japandi, що поєднує японську стриманість і скандинавський комфорт.

Інвестором проєкту виступила компанія Five Forces, а сам комплекс розташовуватиметься на висоті 1050 метрів із панорамним видом на Говерлу та Петрос.

Курорт включатиме 38 котеджів площею від 73 до 144 м², обладнаних панорамними вікнами, зеленою покрівлею, терасами з джакузі та енергоефективними технологіями. Усі резиденції будуть мебльовані та оснащені системою "розумний дім". Вартість одного котеджу стартує від 15 мільйонів гривень.

Гості матимуть доступ до Wellness-SPA зони площею 1000 м², яка включатиме інфініті-басейн з підігрівом (24 м), сауни, кріотерапію, мінеральні купелі та зони релаксу. Крім того, у комплексі працюватимуть панорамний ресторан, спортзал, зони для йоги та стретчингу.

Курорт YUGEN розташований на території Карпатського національного природного парку, всього за 15 хвилин від "Буковелю". Проєкт вже представлений на ЛУН, де можна переглянути планування та актуальні ціни.

Фото: візуалізації ЛУН; YUGEN

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Опубліковано: 06 лютого 2025
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