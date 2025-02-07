Шляхопровід біля метро "Дарниця" закриють на ремонт на 10 місяців

Рух шляхопроводом біля станції метро "Дарниця" закриють на реконструкцію з 8 лютого до 30 листопада.

Про це повідомляє КК "Київавтодор".

Обмеження руху пов’язані з початком реконструкції шляхопроводу на перетині вулиці Будівельників із Броварським проспектом і "червоною" гілкою метро біля станції метро "Дарниця". Під час ремонту дорожники розберуть конструкції шляхопроводу, а саме демонтують зношене мостове полотно, прогонові будови, опори та фундамент.

На період реконструкції рух автотранспорту шляхопроводом здійснюватиметься за тимчасовою схемою організації дорожнього руху, погодженою з Управлінням патрульної поліції. Додатково для водіїв встановлять попереджувальні знаки з інформацією про об’їзд ділянки виконання ремонтних робіт.

Шляхопровід введений в експлуатацію в 1963 році та з того моменту жодного разу капітально не ремонтувався.

Раніше ми писали, що КК "Київавтодор" уклала договір з ТОВ "Автомагістраль-Південь" щодо реконструкції шляхопроводу на перетині вулиці Будівельників та Броварського проспекту біля станції метро "Дарниця" на суму майже 440 млн гривень.