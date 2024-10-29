Шляхопровід біля метро "Дарниця" реконструюють за майже 440 млн гривень

КК "Київавтодор" уклала договір з ТОВ "Автомагістраль-Південь" щодо реконструкції шляхопроводу на перетині вулиці Будівельників та Броварського проспекту біля станції метро "Дарниця" на суму майже 440 млн гривень.

Про це йдеться на сайті Prozorro.

Реконструкція передбачає заміну мостового полотна, прогонових будов, опор, а також оновлення комунікацій та транспортної розв’язки. Роботи мають бути виконані до 31 грудня 2026 року.

Фото: СтройОбзор