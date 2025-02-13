Вулицю Лаврську у Києві перейменують на честь Івана Мазепи, а ще з'явиться парк Параджанова

Комісія з питань найменувань при Київському міському голові підтримала петицію про повернення вулиці Лаврській назви на честь гетьмана Івана Мазепи. Тепер рішення за киянами. Після громадського обговорення відповідне голосування має з’явитися у "Київ Цифровий".

Про це пише "Вечірній Київ".

Вулицю Івана Мазепи перейменували на Лаврську за каденції президента Віктора Януковича. Зміна назви була пов’язана з анафемою, яку на початку 18 століття РПЦ наклала на гетьмана.

Тож під тиском Гундяєва та Януковича Київрада з порушенням регламенту прийняла у 2010 році рішення про перейменування більшої частини вулиці Мазепи на Лаврську. У січні 2025 року народний депутат Володимир В’ятрович надіслав міському голові Києва Віталію Кличку звернення від 25 парламентарів з різних фракцій із закликом повернути вулиці Лаврській історичну назву.

За словами, члена комісії з питань найменувань при Київському міському голові Тиміша Мартиненко-Кушлянського, водночас частині вулиці Лаврської на відтинку від вулиці Добровольчих батальйонів до Наводницької площі, відповідно до рішення комісії з найменувань, пропонується повернути історичну назву Новонаводницька вулиця. Це рішення має не менше значення, адже спрямоване на відродження історичного топонімічного середовища місцевості Наводничі.

Він розповів, що у 1981 році Новонаводницьку вулицю ліквідували, приєднавши її до тодішньої вулиці Січневого повстання. Радянська влада трактувала питому історичну топоніміку Києва як "пережиток буржуазної минувшини", тому безжально зачищала унікальні київські назви.

"Якщо кияни підтримають таке рішення на громадському обговоренні, то ми повністю відновимо цілісність Наводницького топонімічного комплексу, який оригінально складався з Наводницької площі (існує), вулиць Старонаводницької (існує), Новонаводницької (вважається зниклою) та Новонаводницького провулку (існує)", — пояснив Тиміш.

За його словами, комісія також підтримала перейменування парку "Юність" у Солом’янському районі на честь всесвітньо відомого кінорежисера та художника Сергія Параджанова.

Крім того, комісія підтримала присвоєння назв безіменним скверам: