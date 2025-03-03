8 вистав березня у Києві

Постановки, на які не знайти квитки ще до прем’єрного показу, новий хіт від Олени Коляденко та дебют Катерини Вишневої як драматургині. Ми зібрали для вас добірку вистав лютого, які вартують вашої уваги.

Вистава “Дружини”

Режисерка: Вікторія Білан-Ращук

Фото: Олександр Бутилов

Три родини, три несподівані історії та три жіночі долі — усіх їх об’єднує те, що вони дружини військовослужбовців. Саме таким є сюжет вистави “Дружини”.

Катерину Вишневу українці знають з фільмів та серіалів, а відтепер глядачі можуть оцінити її талант як драматургині. Катерина написала п’єсу на основі власного досвіду. Каже: у нашому суспільстві є статус мати військового, дружини загиблого військового, дітей військового, а от дружини військового немає, хоча це дуже складна робота. Адже дружини чекають своїх чоловіків з фронту, а коли ті повертаються — разом долають труднощі і намагаються повернути життя на звичні для обох коліщата.

Ролі у виставі Катерина описувала з життя та з конкретних людей. Вікторія Білан-Ращук стала режисеркою і водночас зіграла одну з ролей. Також серед персонажів на сцені є справжні захисники та дружини військовослужбовців.

Пʼєса "Дружини" була написана в 2024 році в межах проєкту Театр Ветеранів і вперше представлена глядачу на "Фестивалі перших пʼєс" в Театрі Драматургів.

Коли: 12 березня о 19:00

Де: театрі "Особистості" (вул. Січових Стрільців, 1-5)

Вистава “Незламні”

Режисер: Михайло Міскун

Новорічна ніч напередодні повномасштабного вторгнення, перший день великої війни, адаптація та зцілення — ці чотири періоди життя проживуть на сцені акторки театрального проєкту “Незламні”. Його створено за однойменною книгою Вікторії Покатіс.

В основі цього проєкту — розповіді героїнь, кожна з яких проходить через драматичні трансформації під тиском війни. Спочатку їхнє життя здається безтурботним і навіть нічим не примітним. Але з 24 лютого 2022 року світ навколо шокує змінами. Напруга негативних емоцій та розгубленості зашкалює.

У якийсь момент усі героїні роблять вибір — не тікати від реальності, а допомагати ближнім: захисникам на фронті, переселенцям з окупованих територій та усім, хто потребує психологічної підтримки. Так героїні отримують нове життя і внутрішню свободу.

Вистава не лише заснована на реальних подіях, але й дає можливість героїням з книжки наживо вийти до глядачів на сцені. І те, що на сцені не лише професійні акторки з підготовленими монологами, а й реальні жінки з власними історіями, надає перформансу особливого сенсу, бо грати вони будуть самі себе.

Особливу атмосферу для кожної сцени спектаклю створюють костюми авторства відомої української дизайнерки Олени Голець. У кожній сцені вбрання акторок змінюється: від шовкових суконь до тренчів. Їх, до слова, дизайнерка обрала не випадково, адже пояснює: тренч колись був елементом саме мілітарного гардеробу. У фіналі героїні виходять у легких білих сукнях з вишитими синіми маками — це символізує свободу й нове народження.

Коли: 8 березня

Де: Готель Premier Palace, бул. Тараса Шевченка, 5-7/29

Вистава “Вовчиха”

Жанр: буковинська драма за мотивами повісті Ольги Кобилянської

Режисерка: Людмила Скрипка

На сцені театру Франка у Києві Чернівецький драматичний театр імені Ольги Кобилянської представить виставу "Вовчиха" за мотивами однойменної повісті Ольги Кобилянської.



Вистава розповідає про одвічну проблему батьків та дітей, про важливість сепарації від матері та наслідки гіперопіки. Світле почуття материнської любові може набувати потворної форми. Де ця межа — про це можна дізнатися на прикладі сім’ї Жмутів.



За сюжетом Зоя Жмут живе мрією дати своїм дітям кращого життя. І це нормальне бажання кожної мами. Втім, щире захоплення дати усе найкраще дітям переростає у щось більше. І це приносить шкоду усім в родині.

Розпад сім’ї, розрив між поколіннями, втрата важливих людських цінностей — ці теми стали ще глибшими й кровоточивими в нинішньому світі, тому історія неабияк відгукнеться глядачеві.

Коли: 30 березня

Де: театр Франка, пл. Івана Франка, 3

Вистава “Король Лір”

Жанр: трагедія

Режисер: Дмитро Захоженко



У театрі на Лівому березі Дніпра — Прем’єра. Дмитро Захоженко поставив шекспірівського “Короля Ліра”.



За п’єсою, затьмарений власним его король Лір вирішує поділити Британію між трьома доньками. Для цього він влаштовує конкурс: чим пишніше кожна з дочок висловить свою любов, тим кращу частину володінь отримає від батька. Та це не розповідь про спадкову монархію, не щоденники королівської сім’ї, і тим більше не казка про квітуче королівство.

Це історія про жорстоку реальність, яка приходить на зміну солодким ілюзіям. Адже парад улесливості і лицемірства обертається катастрофою для цілої країни. Неусвідомлений вибір стає точкою неповернення для кожного з героїв твору Вільяма Шекспіра.

У сучасній постановці ця історія набуває нових сенсів. Особливого колориту надає п’єсі переклад Юрія Андруховича. Через це у театрі обіцяють, що ця вистава буде живою і близькою для глядача.

Коли: 15-16 березня

Де: Театр на Лівому березі Дніпра, Броварський проспект, 25

Вистава “Як стихне шуру-буря зла”

Жанр: драма

Режисер: Річард Нельсон

Чергова постановка американського режисера і драматурга Річарда Нельсона у театрі на Подолі. Цього разу його надихнула творчість легендарного українського режисера Леся Курбаса.



На сцені ви побачите 32-річного Леся Курбаса, який забирає групу молодих акторів із охопленого війною Києва в сільську місцевість, де вони ставитимуть вистави, обмінюючи квитки на їжу. Поки Курбас і більшість трупи відвідують виставу місцевого театру, поставлену на їхню честь, шість молодих жінок — чотири акторки, піаністка й танцівниця — залишаються разом із дітьми.

Під час вечері, яку вони готують із виручки за їхній виступ, жінки розмовляють, жаліються, жартують, кепкують із себе, сміються, репетирують танці з вистави — і все це, переживаючи біль, розбиті серця, страх і розгубленість, та водночас відчуваючи глибоку потребу бути разом.

Коли: 7, 8, 9 березня

Де: театр на Подолі, Андріївський узвіз, 20

Вистава Flambé

Жанр: танцювальна вистава

Режисерка: Олена Коляденко

Прем’єра від Freedom Ballet та режисерки балетів “Шафа” та “Кабаре” Олени Коляденко. На сцені театру Франка зіграють танцювальну виставу Flambé про вогонь пристрасті, вибір і смак життя.

На цю виставу Олену Коляденко надихнув роман Жоржі Амаду "Дона Флор і два її чоловіки". Це не переказ книги і не класична постановка, а емоційна подорож через танець. Вистава не має лібрето, тож кожен глядач відчує її по-своєму. Це яскравий, еротично-іронічний твір із елементами реалізму, гумору та містики, який досліджує жіноче бажання та баланс між пристрастю та стабільністю.

Flambé — це не просто історія про кохання. Це історія жінки, яка все життя присвятила кулінарії. Але чи вдасться їй поєднати власні смаки до життя у своєму серці – відповідь на це запитання довідаєтеся із перформансу.

Коли: 3 березня

Де: театр Франка, пл. І. Франка, 3

Вистава “Золоті дівчата”

Жанр: світла комедія в темних тонах

режисер: Ігор Матіїв

Це п'єса про трьох жінок, яким за 50. Дві з них овдовіли, а третя розлучилася. Разом тріо матиме чимало спільних пригод, буде мати багато теревенів та знатиме, як розвеселити глядача.

У цій постановці буде багато складних моментів, на які головні героїні реагуватимуть з гумором. А цього зараз чи не найбільше потребує пересічний українець — переконаний режисер-постановник Ігор Матіїв.

Це лірична комедія, а тому постановка викликатиме не тільки сміх, а й сльози. Особливість вистави — у парадоксальному поєднанні гумору і драми.

Коли: 16, 22, 23 березня

Де: театр на Подолі, Андріївський узвіз, 20

Вистава “Праматері степів”

Жанр: пластично-драматичний епос

Режисерка: Ніна Змерзла

"Праматері степів" — пластично-драматична вистава про силу, свободу та любов. Її поставили за п'єсою В'ячеслава Островцева "Косачки — праматері степів".

У причорноморських степах VII століття до н.е. розгортається історія косачок — гордих амазонок, які живуть за власними законами. Їхня краса і міць — це їхня зброя, а незалежність — їхня сутність. Але що станеться, коли одна з них, молода Амага, піде проти традицій, шукаючи не лише свободи, але й справжнього кохання — про це не знає ніхто.

Протистояння з воїнами-скіфами перетворюється на випробування для двох народів, що сплітаються в тенета почуттів і битви. Героїня мусить обрати: любов чи обов’язок, традиція чи власний шлях.

Вистава "Праматері степів" — це поєднання динамічної пластики, емоційної глибини і епічної розповіді про силу жінки, пошук гармонії та непереможну любов, що змінює долі. Чи можливо знайти любов у світі, де панує війна і безжальні звичаї — головне питання, яке ставив собі режисер під час підготвоки цього перформансу.

Цікавим є те, що композитором цієї вистави виступив Ілля Чопоров — зірка “Кабаре”, які підкорило серця не лише українського глядача, а й закордонні соцмережі.



Коли: 6, 23 березня

Де: Молодий театр, вул. Прорізна, 17