Залу прощання київського крематорію відремонтують за 58 млн гривень

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Валерія Гуржий
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КП "Київський крематорій" планує реставрувати залу прощання, яка є об’єктом культурної спадщини, за майже 58 млн гривень.

Про це йдеться на сайті Prozorro.

Ремонтні роботи відбуватимуться у ритуальних корпусах Київського крематорію, розташованого на вулиці Байковій, 16 у Голосіївському районі столиці.

Наразі триває процес визначення підрядника. Для участі у тендері подалося два підприємства – ТОВ "Коста-Проєкт" із запропонованою ціною 55 млн 310 тисяч, але цю пропозицію відхилили та ТОВ "Ю Ван Інжиніринг" із пропозицію 55 мдн 947 тисяч. Заявка другої компанії наразі очікує рішення тендерного комітету.

Роботи мають бути виконані до 1 грудня 2025 року.

Раніше ми писали, що на території київського міського крематорію та розміщеному на ньому меморіально-обрядовому комплексі "Парк пам’яті" планують провести роботи з капітального ремонту, реконструкції та реставрації.


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Опубліковано: 14 березня 2025
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