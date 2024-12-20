Київський крематорій та "Парк пам'яті" капітально відремонтують: що саме планують зробити

На території київського міського крематорію та розміщеному на ньому меморіально-обрядовому комплексі "Парк пам’яті" планують провести роботи з капітального ремонту, реконструкції та реставрації.

Про це повідомили у КМДА.

Насамперед, планують привести до ладу приміщення і території, де здійснюють урочисті поховання українських військовослужбовців. Програма економічного і соціального розвитку міста Києва на 2024-2026 роки передбачає ремонт ритуальних корпусів крематорію, реконструкцію обладнання, капремонт адміністративного корпуса та об’єктів благоустрою.

У робочому проєкті також запланований ремонт зовнішнього оздоблення фасадів, відновлення захисного шару бетону конструкцій, влаштування внутрішньої та зовнішньої гідроізоляції, відновлення оздоблення стін та стелі приміщень, забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп, зокрема облаштування пандусів із розбірних металевих конструкцій та підлоги з антиковзними властивостями.

Для цього вже провели науково-проєктну роботу, зібрали дані і розробили проєкт, який незабаром має пройти експертизу та вже пройшов наукову раду в Департаменті охорони культурної спадщини. Навесні планують розпочати реставраційні роботи.

"Парк пам’яті" створювався як єдиний архітектурно-містобудівний ансамбль, що включає в себе комплекс споруд: зали прощання, крематорій, адміністративний корпус, колумбарій, паркову зону і Стіну Пам’яті з монументальними панно. Територія комплексу межує з територією Байкового кладовища – одного з найстаріших некрополів, що зберігся в Києві, пам’ятки історії національного значення. Утім цьому меморіально-обрядовому комплексу вже понад 50 років.

Зазначається, що стан, у якому він перебуває, є неналежним з точки зору місії, яку він виконує. Зокрема, будівлі зазнали корозії від атмосферних впливів, а обладнання за 50 років безперервної роботи потребує термінової заміни.

Раніше ми писали, що на місці зруйнованої частини паркану Байкового кладовища почалося будівництво. Там тривають роботи із заміни старого історичного огородження на нове – цегляно-клінкерне.