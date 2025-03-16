Львівський аеропорт можуть відкрити для польотів у квітні – які компанії літатимуть

За оптимістичним сценарієм, у квітні-травні цього року у Львові можуть відкрити для польотів міжнародний аеропорт імені короля Данила Галицького. Інша ймовірна дата – літо цього року.

Про це розповіла гендиректорка міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького Тетяна Романовська, пише Високий Замок.

За її словами, п’ять-сім авіакомпаній готові відновити польоти зі Львова впродовж місяця після запуску терміналу.

Серед них:

Wizzair

Air Baltic

"Турецькі авіалінії

Sky Up

"Австрійські авіалінії"

Lufthansa

LOT

“Наразі йдеться про відновлення регулярних рейсів зі Львова. Чартерні рейси, швидше за все, буде пробувати повернути авіакомпанія Sky Up. В них гарна мережа маршрутів у Європі. Ті самі маршрути готові виконувати і зі Львова. Або з іншого українського міста”, – розповіла Романовська.

Також в уряді розглядають відкриття іншого аеропорту на заході України — ужгородського.

Туристичні компанії та туроператори продають українцям тури на літній сезон із аеропортів Польщі та ЄС. Тетяна Романовська каже, якщо відкриють аеропорт у Львові, туроператори оперативно переорієнтуються, бо це буде зручніше та значно дешевше, ніж з ЄС.

"Ми б хотіли, аби відкриття аеропорту відбулося в літній період, бо розуміємо, що основний авіаційний трафік припадає на відпустки, літо та, коли довший день, — відзначає Тетяна Романовська. — Якщо це відбудеться вже у квітні чи травні, то для нас це буде надзвичайно добре".