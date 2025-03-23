"Київ Цифровий" модернізують за майже 22 млн гривень: які функції додадуть

КП "ГІОЦ" оголосив тендер на модернізацію застосунку "Київ Цифрового" за майже 22 млн гривень.

У рамках оновлення планують модернізувати сервіс "Рух транспорту", який показуватиме GPS-дані міської електрички, збережені користувачем маршрути на мапі та їх розклад руху.

Також оновлять екран зі списком придбаних QR-квитків. Окрім цього хочуть забезпечити можливість безкоштовного проїзду користувачів із підтвердженим статусом "Захисник" та/або "Пенсіонер". Ще планується розробити підтвердження статусу "Студент".

У додатку з'являться й нові системні пуш-повідомлення, які нагадуватимуть про хвилину мовчання та закінчення дії транспортної карти. Їх можна буде вмикати або вимикати.