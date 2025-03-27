Шляхопровід на Троєщині, через який курсує швидкісний трамвай, відремонтують

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Валерія Гуржий
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КП "Київавтошляхміст" оголосило тендер на розроблення проєктної документації для ремонту шляхопроводу трамвайної лінії через проспект Романа Шухевича на перетині вулиць Миколи Кибальчича та Миколи Закревського. Очікувана вартість робіт – 2 млн гривень.

Про це повідомили у КМДА.

Зазначається, що цей шляхопровід експлуатується з 1986 року і жодного разу капітально не ремонтувався. За цей час у його конструкціях накопичилися дефекти, що суттєво впливають на надійність споруди.

За результатами обстеження фахівці розробили завдання на проєктування, що передбачає відновлення тримальних конструкцій, ремонт опор і тротуарної частини мостового полотна. Очікуваний термін розробки проєкту – 6 місяців.

Раніше ми писали, що станцію трамвая “Романа Шухевича” на Троєщині відремонтують за 12,5 млн грн. Рішення про капремонт прийняли після того, як взимку 2024 року року на станції обвалилися бетонні сходи.

Фото: Вікіпедія

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Опубліковано: 27 березня 2025
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