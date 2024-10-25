Станцію трамвая “Романа Шухевича” на Троєщині відремонтують за 12,5 млн грн. Взимку там обвалилися сходи

Станцію трамвая “Романа Шухевича” на Троєщині відремонтують за 12,5 млн грн.

Про це стало відомо з оголошення в електронній системі публічних закупівель Prozorro.

Рішення про капремонт прийняли після того, як взимку 2024 року року на станції обвалилися бетонні сходи.

Наразі “Київпастранс” шукає підрядника для ремонту сходів та інших залізобетонних конструкцій. Також планують підсилити конструкції фундамента за допомогою сталевих балок та обетонування та укласти нові перекриття й ригелі.

Бруківку розберуть, замість неї зроблять покриття із цементно-бетонної суміші та "дрібнорозмірних фігурних елементів". Планують також оновити металеві огорожі та парапети, а також відновлено покриття металевих поверхонь і стін тощо.

Аукціон на визначення підрядника проведуть 7 листопада, а завершити ремонт планують 30 серпня 2025 року.

Фото: “Пасажири Києва”