6 виставок квітня у Києві

Експозиція півників незламності, виставка “Код свободи: від шістдесятників до сучасників”, де представлено роботи Леся Подерв’янського, Матвія Вайсберга, Анатолія Криволапа та інших митців.

Зібрали добірку найцікавіших виставок місяця.

Експозиція півників незламності

Васильківські півники, які стали відомими на весь світ після звільнення Бородянки

У галереї "Хлібня" заповідника "Софія Київська" представлять експозицію унікальних півників незламності із Васильківського майолікового заводу. Колекція налічує понад 2000 екземплярів.

Ідея створення фонду належить лор-хірургу Івану Гриньку, який за сумісництвом є власником колекції Васильківських півників. Він був уражений, коли побачив Васильківського півника в Бородянці, а потім дізнався, що його подарували Володимиру Зеленському та Борису Джонсону. Це спонукало його зібрати понад 1000 півників для себе і на подарунки.



У 2022 році на зруйнованій кухні після обстрілу Бородянки залишився керамічний півник, який став символом незламності та відродження України. Фото цього півника на шафці з посудом облетіло весь світ. Його створили майстрині Надія та Валерій Протор’єви з майоліки — кераміки, виготовленої з випаленої глини й глазурі.

Виставка відбувається в межах презентації Благодійного фонду "Півник", місія якого — допомагати військовим, які втратили слух через бойові дії. З травня 2024 року лікарі провели понад 50 безкоштовних операцій з відновлення слуху, тому цю важливу справу прагнуть тільки продовжувати.

Коли: з 2 по 6 квітня

Де: галерея “Хлібня”, вул. Володимирська, 24 а

Ціна: 100 грн повна вартість, 50 грн пільговий

Виставка "Код свободи: від шістдесятників до сучасників"

Робота Михайла Ліщинера. Фото: gs-art.com

"Код свободи: від шістдесятників до сучасників" — з такою назвою в аукціонному домі Goldens проходитиме виставковий проєкт, до якого увійшли 41 живописний твір та скульптури. Експозиція об'єднує творчість знакових художників декількох поколінь, які формували і формують культурний код незалежної України.

Добірка представляє роботи видатних митців, серед яких:

Лесь Подерв’янський,

Єлизавета Кремницька,

Олег Соколов,

Матвій Вайсберг,

Анатолій Криволап,

Любов Міненко,

Олександр Сухоліт,

Олександр Бабак,

Ігор Янович,

Юрій Єгоров,

Галина Неледва,

Андрій Сагайдаковський,

Павло Керестей,

Дмитро Нагурний,

Сергій Животков,

Володимир Макаренко,

Едіта Медвецька-Лутак,

Зоя Лерман,

Ференц Семан,

Ада Рибачук,

Володимир Мельниченко,

Віктор Григоров,

Іван Марчук,

Віктор Зарецький,

Олег Голосій.

Шістдесятники, що працювали в умовах тоталітарного режиму, використовували мистецтво як спосіб тихого, але потужного протесту. Їхні твори наповнені символами національного відродження, експериментами з формою та кольором, а також внутрішньою драматургією, що відображала складні суспільні процеси.

Попри цензуру та переслідування, вони змогли зберегти автентичність художнього вислову та передати його наступним поколінням.

Мистецтво сучасників, представлене на виставці, продовжує традицію художньої свободи, але вже в нових формах і контекстах. "Код свободи" демонструє зв’язок між поколіннями українських митців, які своїми роботами утверджують свободу як фундаментальну цінність.



Коли: до 12 квітня, з 12:00 — 19:00, понеділок-субота

Де: Київ, вул. Леоніда Первомайського, 4

Ціна: вхід вільний

Виставка "Край світу"

До експозиції Аліси Гоц "Край світу" увійшли роботи, створені авторкою протягом 2022-2025 років: графіка, скульптура, фото та відео.

Відтінками моря в експозиції художниця створила умовний простір поза часом: місце, в якому можна призупинитись й подумати, прислухатись до себе, місце "на краю світу".

Центральна робота експозиції — метафорична мапа, подібна до настільної покрокової гри. Рухаючись її спіральним шляхом, гравець натрапляє на інтроспективні питання, котрі заглиблюють подорож й залучають до приватної Одіссеї. Відтінками моря в експозиції художниця створює умовний простір поза часом: місце, в якому можна призупинитись й подумати, прислухатись до себе, місце "на краю світу".

Коли: 21 березня — 27 квітня, ср-нд, 12:00-19:00

Де: Dymchuk Gallery, вул. Ярославська, 21

Ціна: безкоштовно

Виставка "Тарас Денисенко. Портрет"

Виставка, присвячена режисеру, сценаристу, поету та художнику Тарасу Денисенку. Серед найвідоміших ролей Денисенка — "Високий перевал", "Капітан "Пілігріма", "Чорна рада". Цього року йому могло б виповнитися 60 років.

У виставці поєднано різні жанри творчості Тараса Денисенка з біографічними матеріалами: від живопису до поезії, від кіномистецтва до режисури.

Тут ви побачите уривки з найбільш знакових фільмів режисера та фрагменти документального фільму Анастасії Тихої "Поміж кадрами". Експозиція також включає у себе фотографії з особистого архіву родини.

Коли: до 6 квітня, ср-пн, 10:00 – 18:00

Де: Меморіальний будинок Лесі Українки, вул. Саксаганського, 97

Скільки: 150 грн

Виставка “Талісмани України”

Катерина Степаніщева — ілюстраторка та текстильна дизайнерка. У своїй творчості багато експериментує: від розпису екоторб до створення колекцій шовкових хустин та лляних скатертин, від авторських листівок до ілюстрування дитячих книжок та журналів.

Ви могли бачити її ілюстрації у видавництв: Чорні вівці, Крокус, Книголав, Артбукс, Ранок, Маміно, Братське. Або ж колаборації з відомим брендами. Тепер роботи художниці можна побачити на виставці “Талісмани України”.



У своїй творчості авторка переосмислює елементи вишитих рушників і сорочок, скорописів, писанок, кераміки, килимів й створює своєрідні талісмани. В експозиції представлені роботи з початку повномасштабної війни в Україні й до кінця 2024 року.

Коли: до 23 квітня

Де: Squat 17b (Терещенківська 17б)

Ціна: вхід вільний, За бажанням на вході можна зробити донат, або ж придбати деякі роботи художниці, чи мерч. Усі виручені кошти підуть на купівлю дронів для 3-го Луганського прикордонного загону "Помста".

Виставка “105 років – 105 вистав”

Фото: Укрінформ

Театр Франка на День театру відкрив двері у світ театральної магії та історії. На другому поверсі свого приміщення представили рідкісні фотографії, афіші, ескізи костюмів та елементи декорацій з найзнаковіших постанов театру. На виставці можна побачити, як продумували сценографію певних вистав та у що були вбрані відомі актори.



Нагадаємо, Театр імені Івана Франка було засновано 1920 року у Вінниці частиною акторів Молодого театру на чолі з Гнатом Юрою та акторами Нового Львівського театру на чолі з Амвросієм Бучмою. Влітку 1926 року театр за рішенням уряду перевели до Києва.



Коли: до 30 квітня

Де: театр Франка, пл Івана Франка, 3

Ціна: вхід вільний, якщо покажете квиток на якусь із вистав або зробите довільний донат для ССО