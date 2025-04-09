На фасаді Музею історії Києва відкрили інсталяцію з 5000 оригамі-птахів: як вона виглядає

На фасаді Музею історії Києва зʼявилася мистецька інсталяція Origami for Ukraine.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Інсталяцію створили з 5000 паперових птахів з металізованого паперу, вони блищать на сонці як символ незламності та прагнення до миру.

Origami for Ukraine — це результат співпраці Києва з містом-побратимом Брюсселем.

Оригамі-птахів створювали діти з Бельгії та України. Автор роботи — бельгійський дизайнер Шарль Кайсін, відомий співпрацею з Hermès, Rolls-Royce, Cartier та Ice-Watch.

“Витвір покликаний не тільки прикрасити міський простір, а й продемонструвати підтримку та єднання навколо України наших іноземних друзів і партнерів, — написав мер.

Робота буде прикрашати фасад Музею Києва 90 днів.

Фото: Віталій Кличко