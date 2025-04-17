В Україні змінять правила перевезення домашніх тварин

Міністерство розвитку громад та територій підготувало зміни до правил перевезення домашніх тварин в автобусах.

Про це йдеться на сайті міністерства.

Йдеться про собак, котів, тхорів, дрібних декоративних птахів, гризунів та кролів. Згідно з новими правилами, у салоні транспорту перевозити невелику тварину до 10 кілограмів необхідно буде у клітці, контейнері, ящику, кошику, рюкзаку, сумці тощо. Також тварину можна буде перевозити на руках або під місцями для сидіння, або на сусідньому сидінні за умови викупу цього місяця за вартістю дорослого квитка.

Великих та середніх собак – вагою від 10 до 45 кілограмів можна буде перевозити в салоні за умови викупу всіх місць, розміщених єдиним блоком поруч з місцем пасажира. Також собака повинен буде сидіти у наморднику та на повідці.

А от собак вагою понад 45 кілограмів можуть дозволити перевозити лише на спеціально обладнаному транспорті. Крім того, перевезення усіх тварин, незалежно від розмірів, буде здійснюються у разі наявності оформленого належним чином ветеринарного документа. А ще пасажир буде зобов’язаний дотримуватися санітарно-гігієнічних вимог та постійно перебувати поряд із твариною.

Також пропонують дозволити одночасно перевозити в салоні не більше, ніж одну домашню тварину. Виключенням може бути дві домашні тварини однієї людини.

Наразі чіткі вимоги перевезення домашніх тварин відсутні. А кожен перевізник визначає такі вимоги самостійно через що бувають випадки порушення закону про захист тварин.

Раніше ми писали, що в Україні запускають Єдиний державний реєстр домашніх тварин, аби ефективніше запобігати поширенню небезпечних хвороб, гармонізувати законодавство щодо поводження з тваринами, а також формувати культуру відповідальних власників, які належно піклуються про своїх улюбленців.