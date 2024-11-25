Єдиний державний реєстр домашніх тварин із даними про котів, собак та тхорів з'явиться в Україні

В Україні закускають Єдиний державний реєстр домашніх тварин, аби ефективніше запобігати поширенню небезпечних хвороб, гармонізувати законодавство щодо поводження з тваринами, а також формувати культуру відповідальних власників, які належно піклуються про своїх улюбленців.

Про це повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

Реєстр працюватиме на платформі Дія.Engine, де зберігатимуться дані про котів, собак і тхорів: кличка і опис тварини, інформація про вакцинацію та біостерилізацію, контакти власників або утримувачів, та інші суттєві для здоров’я тварини дані. Завдяки реєстру Мінагрополітики та Держпродспоживслужба збиратимуть та аналізуватимуть актуальні дані про чисельність домашніх тварин, стан їхнього здоров’я та вакцинації.

Власники тварин зможуть безпроблемно відновлювати з реєстру втрачені документи і дані про зареєстровану тварину, а також легше шукати тварин, які загубились. А у наступному році, коли з'явиться ветеринарний паспорт в "Дії", це ще й спростить подорожі з тваринами по Україні. Реєстрація тварин у реєстрі є добровільною.

Реєстр буде впроваджено у два етапи. На першому етапі, який вже стартував, Мінагрополітики зосередиться на залученні ветеринарних клінік і лікарів до роботи з платформою. Для державних та приватних ветеринарних лікарів заплановано низку навчальних вебінарів, а протягом листопада-грудня буде доступна технічна підтримка ветеринарних лікарів телефоном та у чаті, де ветлікарі зможуть отримати консультацію щодо авторизації.

Після успішної авторизації ветеринарний заклад буде готовий розпочати реєстрацію домашніх тварин разом з офіційним стартом другого етапу запуску Реєстру — кампанії з реєстрації тварин, про яку буде оголошено додатково.