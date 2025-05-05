Балконетки, Місія неможлива, Фінікійська схема: 12 фільмів травня

Травень приносить не лише сонце й довгі вечори, а й чимало гучних премʼєр — від фестивального кіно до захопливих трилерів і очікуваних продовжень. Ми зібрали найцікавіші фільми місяця, які точно варто подивитися на великому екрані. Детальніше – в підбірці БЖ.

Балконетки

Дата виходу: 1 травня

Режисерка: Ноемі Мерлан

В ролях: Ноемі Мерлан, Сухайла Якуб, Лукас Браво

Режисерський дебют акторки Ноемі Мерлан – це дотепний комедійний горор про трьох подруг: письменницю Ніколь, акторку Еліз та вебкам-модель Рубі. Вони коротають спекотні дні на балконі в Марселі, спостерігаючи за привабливим сусідом-фотографом. Невинна вечірка перетворюється на кривавий безлад.

Громовержці

Дата виходу: 1 травня

Режисер: Джейк Шрейер

В ролях: Флоренс П'ю, Джулія Луїс-Дрейфус, Рейчел Вайс, Гаррісон Форд

Новий фільм Marvel збирає нестандартну команду антигероїв: Бакі Барнс, Чорна вдова, Примара, Таскмастер, Джоні Вокер та інші. Вони потрапили в пастку, що влаштувала Валентина Аллеґра де Фонтейн, тож команда вирушає на місію – смертельно небезпечну й особистісно болісну.

Ще одна проста послуга

Дата виходу: 1 травня

Режисер: Пол Фіґ

В ролях: Анна Кендрік, Блейк Лайвлі, Генрі Голдінг, Мікеле Морроне

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Ц продовженням хітового трилера 2018 року. Минуло кілька років, і Стефані вирушає на острів Капрі стати подружкою нареченої на розкішному весіллі Емілі, яка збирається вийти заміж за заможного місцевого бізнесмена. Але святкування несподівано перериває загадкове вбивство…

Сентиментальна подорож до планети Параджанова

Дата виходу: 8 травня

Режисер: Тарас Томенко

Фільм Тараса Томенка – омаж кінорежисеру та художнику Сергію Параджанову, створений до 100-річчя митця. Поєднання архівів і сюрреалістичних лялькових сцен розкриває його творчість, боротьбу та унікальне світосприйняття. У стрічці архівні матеріали поєднуються з сюрреалістичними ляльковими сценами, глибше розкриваючи особистість митця.

Викрадений

Дата виходу: 8 травня

Режисер: Марко Беллоккьо

В ролях: Паоло П'єробон, Фаусто Руссо Алезі, Барбара Ронкі

1858 рік. Поки Європою віє вітер свободи, Болонья залишається під владою Папської держави. У єврейському кварталі солдати вриваються в будинок родини, чий семирічний син у дитинстві був таємно охрещений служницею. За церковним законом хлопчика мають відібрати для католицького виховання.

Цей випадок переростає у гучний міжнародний конфлікт: батьки та єврейська спільнота повстають проти жорсткої політики Ватикану, що прагне зберегти владу будь-якою ціною.

Пункт призначення: Родове прокляття

Дата виходу: 15 травня

Режисери: Зак Ліповські, Адам Б. Стейн

В ролях: Ріа Кілстедт, Тоні Тодд, Річард Гермон

Головна героїня Стефані знов і знов переживає повторюваний кошмар, який приводить її до страшної родинної таємниці. Часу обмаль, а ланцюг жаху – вже запущено. Дівчина має знайти одну єдиної людини, яка здатна врятувати родину і розірвати цикл жахливих подій.

Місія неможлива. Фінальна розплата

Дата виходу: 22 травня

Режисер: Крістофер МакКуоррі

В ролях: Том Круз, Ганна Веддінгхем, Гейлі Етвелл

Остання частина франшизи з Томом Крузом обіцяє вражаюче шоу. Світова прем’єра фільму відбудеться на Каннському кінофестивалі, де актор як завжди вражатиме перших глядачів виконанням трюків. Тут є все, за що люблять цю франшизу: майже падіння з літака, стрибки з будівель та нищення ворогі.

Кухня

Дата виходу: 22 травня

Режисер: Алонсо Руїспаласіос

В ролях: Руні Мара, Рауль Бріонес

Події фільму розгортаються у престижному ресторані The Grill на Мангеттені, де під час обідньої метушні зникають гроші з каси. Керівництво допитує персонал, більшість якого – нелегальні іммігранти, що бояться втратити роботу. Один із них – Педро, молодий мексиканець, закоханий в офіціантку Джулію, стосунки з якою ускладнені його статусом.

Ліло і Стіч

Дата виходу: 22 травня

Режисер: Дін Флейшер-Кемп

В ролях: Ганна Веддінгхем, Тіа Каррере, Біллі Магнуссен

Ліло, дівчинка-сирота, знаходить дивакуватого маленького «собаку» і дає йому ім’я Стіч. Вона ще не знає, що це – незвичайна тваринка, а результат генетичного експерименту, інопланетянин-втікач, який випадково опинився на Землі після аварії космічного корабля.

Фінікійська схема

Дата виходу: 29 травня

Режисер: Вес Андерсон

В ролях: Бенісіо дель Торо, Том Генкс, Бенедикт Камбербетч, Скарлетт Йоганссон, Шарлотта Генсбур, Віллем Дефо

Нова витончена пригода від Веса Андерсона – культового автора «Готелю „Гранд Будапешт“» та «Французького вісника» – повертається на великі екрани. Цього разу в центрі історії – Жа-Жа Корд, один із найзаможніших людей Європи, який опиняється в епіцентрі сімейних інтриг, бізнесових зрад і непростих стосунків із донькою-черницею, сестрою Лізл.

Поспішайте завтра

Дата виходу: 29 травня

Режисер: Трей Едвард Шульц

В ролях: The Weeknd, Дженна Ортеґа, Баррі Кіоґан, Чарлі Д'амеліо

The Weeknd дебютує у повнометражному фільмі після серіалу «Ідол». Тут він грає похмуру версію себе, яка разом із Дженною Ортегою досліджує вплив слави та сцени і де проходить межа до божевілля.

Фанатик

Дата виходу: 29 травня

Режисер: Джиммі Ворден

В ролях: Самара Вівінг, Рей Ніколсон, Ерік Дейн, Джиммі Фейлз, Альба Баптіста

У центрі сюжету – поп-зірка Софія, яка в 1990-х живе самотою в розкішному маєтку Лос-Анджелеса. Її спокій оберігає близький друг і охоронець Белл. Але минуле нагадує про себе: фанат-сталкер Пол Дюерсон, який колись переслідував Софію і потрапив до в’язниці, втікає разом з групою однодумців. Його шлях веде прямо до маєтку, адже він переконаний, що Софія кохає його так само, як і він її.