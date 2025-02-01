Фільм Мстислава Чернова “2000 метрів до Андріївки” здобув нагороду за найкращу режисуру на фестивалі Sundance

84
Ірина Маймур
share share

Документальна стрічка "2000 метрів до Андріївки" українського режисера Мстислава Чернова здобула нагороду Sundance Film Festival у категорії "Режисура: Світове документальне кіно".

Про це повідомили на офіційній сторінці фестивалю в соцмережі X.

Це вже друга повнометражна робота режисера. У 2024 році Чернов отримав "Оскар" за фільм "20 днів у Маріуполі", який здобув світове визнання.

Фільм розповідає про боротьбу українських військових за Андріївку, село неподалік Бахмута. У вересні 2023 року Сили оборони України звільнили населений пункт, який згодом знову опинився під контролем росії. Документалісти слідували за військовими Третьої окремої десантно-штурмової бригади, фіксуючи кожен метр, який вони долали під вогнем противника.

Режисером став Мстислав Чернов, а оператором – Олександр Бабенко. Продюсерами виступили Мішель Мізнер та Рейні Аронсон-Рат, які раніше отримали "Оскар" за "20 днів у Маріуполі". За монтаж також відповідала Мішель Мізнер, а музику створив двократний лауреат премії "Ґреммі" Сем Слейтер ("Чорнобиль", "Джокер").

Світова прем'єра відбулася саме на Sundance Film Festival, який триває з 23 січня по 2 лютого 2025 року. Права на міжнародний прокат фільму вже придбала британська компанія Dogwoof.

Нагадаємо, що документальна стрічка “20 днів у Маріуполі” Мстислава Чернова перемогла у номінації найкращий повнометражний документальний фільм на кінопремії “Оскар”. Це перший український фільм, який отримав "Оскар".

Фільм розповідає про перші дні повномасштабного вторгнення в оточеному російськими військами Маріуполі. Зокрема, бомбардування пологового будинку, роботу лікарів, виживання тисяч цивільних під постійним вогнем росіян.

Раніше ми писали, що стрічка “20 днів у Маріуполі” перемогла у номінації “Найкращий документальний фільм” премії BAFTA. А Мстислав Чернов отримав премію Гільдії режисерів США.

Фото: кадр із фільму/Sundance

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 01 лютого 2025
share share
5 виставок лютого у Києві 5 виставок лютого у Києві Комісію з відновлення Будинку письменників створили у Києві: подробиці Комісію з відновлення Будинку письменників створили у Києві: подробиці У Києві почали тестувати 5G: що відомо У Києві почали тестувати 5G: що відомо Ще 83 світлофори у Києві працюватимуть автономно під час відключень світла Ще 83 світлофори у Києві працюватимуть автономно під час відключень світла
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.