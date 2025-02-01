Фільм Мстислава Чернова “2000 метрів до Андріївки” здобув нагороду за найкращу режисуру на фестивалі Sundance

Документальна стрічка "2000 метрів до Андріївки" українського режисера Мстислава Чернова здобула нагороду Sundance Film Festival у категорії "Режисура: Світове документальне кіно".

Про це повідомили на офіційній сторінці фестивалю в соцмережі X.

The Directing Award: World Cinema Documentary goes to Mstyslav Chernov @mstyslavchernov for “2000 Meters to Andriivka” pic.twitter.com/wc1W1RP9lO — Sundance Film Festival (@sundancefest) January 31, 2025

Це вже друга повнометражна робота режисера. У 2024 році Чернов отримав "Оскар" за фільм "20 днів у Маріуполі", який здобув світове визнання.

Фільм розповідає про боротьбу українських військових за Андріївку, село неподалік Бахмута. У вересні 2023 року Сили оборони України звільнили населений пункт, який згодом знову опинився під контролем росії. Документалісти слідували за військовими Третьої окремої десантно-штурмової бригади, фіксуючи кожен метр, який вони долали під вогнем противника.

Режисером став Мстислав Чернов, а оператором – Олександр Бабенко. Продюсерами виступили Мішель Мізнер та Рейні Аронсон-Рат, які раніше отримали "Оскар" за "20 днів у Маріуполі". За монтаж також відповідала Мішель Мізнер, а музику створив двократний лауреат премії "Ґреммі" Сем Слейтер ("Чорнобиль", "Джокер").

Світова прем'єра відбулася саме на Sundance Film Festival, який триває з 23 січня по 2 лютого 2025 року. Права на міжнародний прокат фільму вже придбала британська компанія Dogwoof.

Нагадаємо, що документальна стрічка “20 днів у Маріуполі” Мстислава Чернова перемогла у номінації найкращий повнометражний документальний фільм на кінопремії “Оскар”. Це перший український фільм, який отримав "Оскар".

Фільм розповідає про перші дні повномасштабного вторгнення в оточеному російськими військами Маріуполі. Зокрема, бомбардування пологового будинку, роботу лікарів, виживання тисяч цивільних під постійним вогнем росіян.

Раніше ми писали, що стрічка “20 днів у Маріуполі” перемогла у номінації “Найкращий документальний фільм” премії BAFTA. А Мстислав Чернов отримав премію Гільдії режисерів США .

Фото: кадр із фільму/Sundance