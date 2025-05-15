Куди піти у Києві 16-18 травня: фестиваль Strichka, апсайкл-подія на Подолі й концерт Tvorchi

Протягом вікенду в столиці пройде фестиваль Strichka, Upcycle Festival на Подолі, Picnic Boho на артзаводі "Платформа", концерти Tvorchi, Юлі Юріної та Phil it, виставка Яна Бачинського й багато іншого.

Зібрали 9 подій, які варто відвідати.

П'ятниця

Це соло-експозиція про смуток, що перетворюється на радість, про речі, що повертаються до життя. У своїй практиці митець працює з тканинними барельєфами, скульптурами, відео та особистим архівом — зокрема з одягом, який пережив переїзд, війну і повернення додому.

Скульптури експозиції створені з фрагментів побуту, з покинутих і знайдених речей — насамперед, з власного одягу автора. Після повернення додому увага художника перемкнулася на сам матеріал — на спробу оживити недопережите: давнє, сучасне, особисте й чуже. Це історія про зусилля зібрати світ, що розпадається, про індивідуальний спротив і споглядання ентропії.

Ціна: вхід вільний

Де: простір Peremoga, вул. Ярославів Вал, 15

Коли: щодня до 14 червня

16 травня відбудеться концерт українського співака й композитора Volkanov, пісні якого швидко стали вірусними в соціальних мережах, а кліпи на YouTube набирають мільйони переглядів. Серед найвідоміших хітів — "Намалюю", "Тебе знайшов", "Я на жигулі", "Тюльпани" та "Я не буду пити".

17 травня на вас чекає виступ співака Samchuk. Він виконає пісні "Мадам", "Вона", "Яка шикарна леді" та інші, які вже зібрали мільйони прослуховувань, підкорили чарти стрімінгових платформ і радіостанцій.

18 травня гурт Tvorchi дасть великий сольний концерт, на якому ви почуєте їх найвідоміші пісні: Bonfire, Believe, Heart of Steel, "Іди сюда", "Не танцюю", "Мова тіла" й "Віч-на-віч". Також вони заспівають свій новий хіт "Мила моя", який дарує весняний настрій та надію на краще.

Локація pet-friendly. Також є ресторан, спортивний майданчик, лаунж-зони, фудкорт, зона гамаків, PlayStation і багато іншого.

Ціна: від 550 грн (квитки)

Де: ВДНГ, простір "В'ява", пр. Академіка Глушкова, 1

Коли: 16-18 травня з 20:00

Мета митців — об’єднати та підтримати людей через мистецтво, музику й танець. За допомогою звуку, сенсів та відчуттів гостям пропонують зрозуміти творчість різножанрових артистів, що була народжена війною й наповнена важливими темами та емоціями сьогодення.

Ціна: від 690 грн (квитки)

Де: Origin Stage, вул. Шота Руставелі, 16А

Коли: 16 травня о 19:00

Дмитро Євсєєв, Перший подих після воскресіння

До експозиції увійшли живописні роботи та обʼєкти від українських художників: Дмитра Євсєєва, Миколи Лукіна та Юрія Пікуля.

Проєкт зосереджується довкола ситуації невизначеності в умовах війни та на відчуттях, що виникають, коли звичні опори — особисті, суспільні, візуальні — зникають. Роботи передають умовний стан після розлому, коли зв’язок між теперішнім і майбутнім втрачає чіткість, а звичні уявлення про розвиток подій більше не працюють.

Фрагменти експозиції містять алюзію на пейзажі руйнації сьогодні, які через сюрреалістичність зображення переносять глядача наче на іншу планету. Форми розмиті, можна частково вгадати літаки, помітити ознаки міста та його індустріальні зони. Люди перебувають в очікуванні ворожої агресивної сили, яка заповнює околиці.

Ціна: вхід вільний

Де: Dymchuk Gallery, вул. Ярославська, 21

Коли: до 22 червня, з середи по неділю з 12:00

Субота

Цьогорічною темою фестивалю є переусвідомлення автентичності. Подія проходитиме на кількох майданчиках з різними концепціями, а на сцені гратимуть як українські, так і закордонні діджеї.

Лайнап:

Transparent Sound (UK)

Alex Savage

Axelrod Bering (USA)

Bufiman (DE)

Gallegos (UK)

Gapon

Igor Glushko

Mari.te (VE)

Matthias (IT)

Native Outsider

Roman K

Dj Plead (AU)

Повний лайнап дивіться за посиланням.

Ціна: 2 050 грн (квитки)

Де: Closer, вул. Нижньоюрківська, 31

Коли: 17 травня з 14:00, 18 травня з 10:00

Діджей готує живий виступ, під час якого його авторські треки плавно перетікатимуть з одного в інший та створюватимуть цілісну музичну історію, яка м'яко охоплює й веде за собою. Разом з Odyssay цього вечора гратимуть Avilee та Aidentique.

Ціна: від 900 грн (квитки)

Де: "Курені", Паркова дорога, 4

Коли: 17 травня о 16:00

17–18 травня на артзаводі "Платформа" проходитиме Picnic Boho, де виступатимуть артисти, працюватиме артпростір, творча майстерня, маркет, фудкорт, живий інструментарій, ретрити й кіно просто неба.

Ціна: 300 грн (квитки)

Де: артзавод "Платформа", вул. Якова Гніздовського, 1А

Коли: 17-18 травня з 12:00

На концерті співачка презентує новий альбом “Краля”, у якому вона повертається до звучання у жанрі фольктроніки. На гостей чекає нова концертна програма, сповнена українських традиційних народних пісень в авторському баченні артистки.

Тут ви зможете почути наживо вже відомі хіти “Церковка”, “Каменярі”, “Голубочки”, “Чорна хмара” та нові пісні з альбому “Краля”.

Ціна: від 650 грн (квитки)

Де: Origin Stage, вул. Шота Руставелі, 16А

Коли: 17 травня о 19:00

Неділя

На події пропонують:

шоурум Merrell, де представлять продукти бренду, а експерти розкажуть про переваги та особливості моделей;

зона апсайклінгу з майстер-класами, де можна буде навчитися оновлювати старі речі;

гаражний розпродаж, де можна продати чи купити взуття, одяг і туристичне спорядження;

фудкорт зі смачною й корисною їжею;

дитяча зона з простором для ігор, творчих майстер-класів та активностями, що навчають екологічним цінностям через розваги.

Ціна: вхід вільний

Де: "КультМотив", вул. Спаська, 36/31

Коли: 18 травня з 12:00

Фото: Spilne art, фестиваль Стрічка, Hugo Clément/ Unsplash, odyssaymusic, Тетяна Кізенко, артзавод "Платформа", Oli Zitch, philit_official, Dymchuk Gallery