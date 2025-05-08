Став відомий повний лайнап цьогорічного фестивалю Strichka
Організатори оголосили повний лайнап фестивалю сучасної електронної музики Strichka 2025, який проходитиме 17-18 травня на Стрічкоткацькій фабриці.
Цьогорічною темою фестивалю є переусвідомлення автенчиності. Планується, що буде кілька майданчиків з різними концепціями. Також до роботи над візуальною частиною фестивалю цьогоріч долучилися студенти Kyiv Academy of Media Arts.
Лайнап:
- 35streetghosts
- Aesthetic Combination
- Alex Savage
- Anthony Junkoid b2b
- Dj emergencyloop
- Axelrod Bering (USA)
- Bambu
- Brother G
- Bufiman (DE)
- Béllis
- Dj Plead (AU)
- Doctor bugg
- Duni
- E.Lina & Annyrock
- Fuji Moodji
- Gallegos (UK)
- Gapon
- Ida.Hi (DK)
- Igor Glushko
- Igor Yalivec
- Kadiristy
- Karine & Borys
- Katia Stieber
- KBT
- Kinnota
- Kirill Nilsson & Underdog
- Kondratie
- Lucas Bird
- MachineRoom
- Macka
- Manoua
- Mari.te (VE)
- Matthias (IT)
- Native Outsider
- Roman K
- Rustam
- Seba Korecky
- Serge Jazzmate
- Shackleton
- Shults.Sashaa
- Sominaryst
- Sparkless
- Thongvor
- Toukan Pelikan
- Transparent Sound (UK)
- Vera Logdanidi
- Wieloroman
Де: вул. Нижньоюрківська, 31, клуб Closer
Коли: 17-18 травня.
Ціни: 1850 гривень. Купити їх можна за посиланням.
Фестиваль Strichka вважається однією з головних танцювальних подій електронної сцени Києва.
Фото: фестиваль Стрічка
Опубліковано: 08 травня 2025
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