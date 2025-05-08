Став відомий повний лайнап цьогорічного фестивалю Strichka

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Валерія Гуржий
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Організатори оголосили повний лайнап фестивалю сучасної електронної музики Strichka 2025, який проходитиме 17-18 травня на Стрічкоткацькій фабриці.

Цьогорічною темою фестивалю є переусвідомлення автенчиності. Планується, що буде кілька майданчиків з різними концепціями. Також до роботи над візуальною частиною фестивалю цьогоріч долучилися студенти Kyiv Academy of Media Arts.

Лайнап:

  • 35streetghosts
  • Aesthetic Combination
  • Alex Savage
  • Anthony Junkoid b2b
  • Dj emergencyloop
  • Axelrod Bering (USA)
  • Bambu
  • Brother G
  • Bufiman (DE)
  • Béllis
  • Dj Plead (AU)
  • Doctor bugg
  • Duni
  • E.Lina & Annyrock
  • Fuji Moodji
  • Gallegos (UK)
  • Gapon
  • Ida.Hi (DK)
  • Igor Glushko
  • Igor Yalivec
  • Kadiristy
  • Karine & Borys
  • Katia Stieber
  • KBT
  • Kinnota
  • Kirill Nilsson & Underdog
  • Kondratie
  • Lucas Bird
  • MachineRoom
  • Macka
  • Manoua
  • Mari.te (VE)
  • Matthias (IT)
  • Native Outsider
  • Roman K
  • Rustam
  • Seba Korecky
  • Serge Jazzmate
  • Shackleton
  • Shults.Sashaa
  • Sominaryst
  • Sparkless
  • Thongvor
  • Toukan Pelikan
  • Transparent Sound (UK)
  • Vera Logdanidi
  • Wieloroman

Де: вул. Нижньоюрківська, 31, клуб Closer
Коли: 17-18 травня.
Ціни: 1850 гривень. Купити їх можна за посиланням.

Фестиваль Strichka вважається однією з головних танцювальних подій електронної сцени Києва.

Фото: фестиваль Стрічка

А ви підете на цьогорічний фестиваль Strichka?
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Опубліковано: 08 травня 2025
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