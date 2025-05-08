Став відомий повний лайнап цьогорічного фестивалю Strichka

Організатори оголосили повний лайнап фестивалю сучасної електронної музики Strichka 2025, який проходитиме 17-18 травня на Стрічкоткацькій фабриці.

Цьогорічною темою фестивалю є переусвідомлення автенчиності. Планується, що буде кілька майданчиків з різними концепціями. Також до роботи над візуальною частиною фестивалю цьогоріч долучилися студенти Kyiv Academy of Media Arts.

Лайнап:

35streetghosts

Aesthetic Combination

Alex Savage

Anthony Junkoid b2b

Dj emergencyloop

Axelrod Bering (USA)

Bambu

Brother G

Bufiman (DE)

Béllis

Dj Plead (AU)

Doctor bugg

Duni

E.Lina & Annyrock

Fuji Moodji

Gallegos (UK)

Gapon

Ida.Hi (DK)

Igor Glushko

Igor Yalivec

Kadiristy

Karine & Borys

Katia Stieber

KBT

Kinnota

Kirill Nilsson & Underdog

Kondratie

Lucas Bird

MachineRoom

Macka

Manoua

Mari.te (VE)

Matthias (IT)

Native Outsider

Roman K

Rustam

Seba Korecky

Serge Jazzmate

Shackleton

Shults.Sashaa

Sominaryst

Sparkless

Thongvor

Toukan Pelikan

Transparent Sound (UK)

Vera Logdanidi

Wieloroman

Де: вул. Нижньоюрківська, 31, клуб Closer

Коли: 17-18 травня.

Ціни: 1850 гривень. Купити їх можна за посиланням.

Фестиваль Strichka вважається однією з головних танцювальних подій електронної сцени Києва.

Фото: фестиваль Стрічка