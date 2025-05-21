Творці серіалу "Останні з нас" уже планують 4-й сезон

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Артем Черничко
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Шанувальники постапокаліптичного серіалу "Останні з нас" (The Last of Us) можуть очікувати на продовження історії Джоела та Еллі за межі запланованого третього сезону. Про це шоуранер проєкту Крейг Мезін розповів виданню Collider.

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В інтерв'ю Мезін пояснив, що завершити всю історію в рамках трьох сезонів просто неможливо. Він зазначив, що смерть Джоела у другому сезоні є "наративною ядерною бомбою", від якої складно відійти вбік і розвивати інші сюжети.

Хоча третій сезон буде довшим за другий, він усе одно не зможе вмістити всі елементи історії. Тож для повного розкриття сюжету, особливо подій, адаптованих з гри The Last of Us Part II, ймовірно, знадобиться ще один сезон.

"Сподіваємося заробити достатньо, щоб повернутися і закінчити проєкт у четвертому сезоні. Це найімовірніший результат", — каже Мезін.

Офіційного підтвердження від HBO щодо четвертого сезону наразі немає.

Прем'єра "Останніх з нас" відбулася в січні 2023 року. Серіал є екранізацією однойменної відеогри 2013 року від Naughty Dog. У центрі сюжету — контрабандист Джоел, що супроводжує підлітка Еллі через постапокаліптичні Сполучені Штати, заражені паразитичним грибком.

Зараз триває другий сезон. Він починається через п'ять років після подій першого: минуле Джоела та Еллі наздоганяє їх, втягуючи в конфлікт один з одним і зі світом.

Фото: HBO

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Опубліковано: 21 травня 2025
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