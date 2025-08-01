Новий "Дракула" від Люка Бессона та мюзикл із Тільдою Свінтон: 13 фільмів серпня

Камерна кіноп'єса у потсапокаліптичному світі, горор про співзалежні стосунки, заснована на реальних подіях драма про першопоселенців Галапагоських островів і ще десять новинок серпня. Деталі — у підбірці БЖ.

"Кінець"

Дата виходу: 7 серпня, у кінотеатрах

Режисер: Джошуа Оппенгаймер

У ролях: Тільда Свінтон, Джордж МакКей, Мозес Інґрам, Брона Галлахер, Тім Макіннерні, Майкл Шеннон

Постапокаліптичний мюзикл з Тільдою Свінтон і Майклом Шенноном про історію родини, що живе в ізоляції у розкішному бункері після глобальної катастрофи. Їхній син, народжений уже під землею, ніколи не бачив неба. Ідилію підтримують батьки та вірна прислуга, поки одного дня ззовні не з’являється загадкова дівчина, яка ставить під сумнів штучний порядок його замкненого світу. Критики називають гру акторів “глибоко відданою” та порівнюють фільм із “постапокаліптичним Ла-Ла Лендом”.

"Граф Дракула. Історія кохання"

Дата виходу: 7 серпня, в кінотеатрах

Режисер: Люк Бессон

У ролях: Крістоф Вальц, Калеб Лендрі Джонс, Зої Блю, Матильда де Анґеліс, Рафаель Люс

400 років тому європейський князь втрачає дружину під час битви за свої землі, відрікається від Бога та перетворюється на створіння ночі. Вже в сучасному Лондоні він помічає жінку, схожу на кохану — і зісковзує у прірву одержимості, яку сам для себе називає коханням.

"Ще одна шалена пʼятниця"

Дата виходу: 7 серпня, у кінотеатрах

Режисерка: Ніша Ганатра

У ролях: Джеймі Лі Кертіс, Ліндсі Лохан, Чад Майкл Мюррей

Продовження культової "Шаленої п'ятниці" — одного з популярних у 2000-х комедійних сюжетів "побудь у моїй шкурі" про те, що було б, якби батьки/діти/хлопці/дівчата помінялися місцями. Минуло 20 років відтоді, як Тесс та її донька Анна прокинулися в чужому тілі. В Анни з'явилася донька і незабаром буде падчерка, і, як і в першій частині, між героїнями назріває конфлікт поколінь. Щоб його вирішити, щось потойбічне (і з дуже викривленим почуттям гумору) знову вирішило зробити рокіровку їхніми тілами.

"Зброя"

Дата виходу: 7 серпня, у кінотеатрах

Режисер: Зак Креггер

В ролях: Тобі Хасс, Джулія Гарнер, Джош Бролін

США, невеличке містечко Мейбрук, вівторок, 02:17 ночі. Усі діти молодшого шкільного віку, наче сомнамбули, встають з ліжок, ідуть у темряву на незнайомий поклик і зникають назавжди. Усі, крім Алекса Ліллі. Зникнення дітей розслідує вся громада — від поліції до шкільної вчительки та батьків. Здається, за цим стоїть не серійний убивця чи організована злочинність, а самі діти.

"Зброю" зняв Зак Креггер — автор низькобюджетного, але дуже тепло прийнятого критиками горору про те, що краще не спускатися в підвал будинку в Детройті, орендованого на Airbnb. Його новий фільм, здається, прийняли ще краще. У перший день на агрегаторі Rotten Tomatoes стрічка отримала 100% "свіжості". За словами критиків, це якісно зроблений горор, в якому Креггер "взяв те, що працювало у "Варварі", і допрацював те, що не спрацювало".

"Ніч завжди настає"

Дата виходу: 15 серпня, на стримінгах

Режисер: Бенжамін Карон

У ролях: Ванесса Кірбі, Зак Готтзаген, Дженніфер Джейсон Лі

Лінетт — жінка, якій трохи за тридцять. Вона живе з егоїстичною матір'ю та братом з нейровідмінністю у будинку, яким вони вже не володіють. За останні 15 років ціни на житло в місті зросли вчетверо, і родина ніколи не змогла б викупити свій дім. Однак його власник запропонував Лінетт вигідну угоду — $25 тисяч, які треба знайти за 24 години. Те, що спочатку здається драмою про соціальну незахищеність, швидко перетворюється на кримінальний трилер. У хід іде все: наркотики, замахи на вбивство та крадіжка.

"Куба і Аляска"

Дата виходу: 14 серпня, у кінотеатрах

Режисер: Єгор Трояновський

Героїні: Юлія Сідорова, Олександра Лисицька

Документальний фільм про двох військових парамедикинь із позивними "Куба" і "Аляска". Їхній зв’язок із минулим — родиною, друзями, різними містами — слабшає, а війна стає їхнім життям. Це щемка й водночас тепла історія жіночої дружби, сили та неповернення до колишньої себе.

Фільм знімали на сході України. У ньому поєднано матеріали знімальної групи та особисті відео, зняті героїнями. Світова прем’єра відбулася на британському фестивалі документального кіно Sheffield DocFest.

"Все, чим ти є"

Дата виходу: 21 серпня, у кінотеатрах

Режисер: Міхаель Феттер Натанскі

У ролях: Енне Шварц, Карло Любек

Що робити, коли партнер, з яким ви разом уже десятиліття, зовсім не схожий на того, ким був раніше? Змінюватися поруч із ним чи повернути йому того, ким він був? Про це все частіше думає Надін — колись працівниця фабрики, яка вела одноманітне життя. У юності вона закохується в Пауля — легкого, харизматичного, не обтяженого рутиною — і це змінило її життя. Минули роки, від романтичного образу Пауля залишилася тільки сережка у вусі, і Надін розуміє, що настала її черга змінити його життя.

"Едем"

Дата виходу: 21 серпня, у кінотеатрах

Режисер: Рон Говард

У ролях: Джуд Лоу, Ана де Армас, Ванесса Кірбі, Сідні Свіні, Даніель Брюль

Психологічний трилер про групу шукачів істини, які залишають цивілізацію й оселяються на Галапагоських островах у пошуках нового сенсу життя. Проте ідилія швидко руйнується: з'являється загадкова баронеса з двома коханцями, і спільнота занурюється у світ інтриг, маніпуляцій і вбивств. Фільм заснований на реальних подіях і розповідає про групу європейських переселенців, які у 1934 році прибули на острів Флоріана в архіпелазі Галапагос (Еквадор). Світова прем'єра цієї історії про виживання відбулася на кінофестивалі в Торонто.

"Одне ціле"

Дата виходу: 21 серпня, у кінотеатрах

Режисер: Майкл Шенкс

У ролях: Дейв Франко, Елісон Брі, Деймон Херріман

Міллі та Тім — пара з багаторічною історією складних стосунків. Щоб почати все заново, вони переїжджають у віддалене місце, але вже в перші дні все йде шкереберть. Вибравшись у похід до скель, вони падають у печеру, а після ночівлі там прокидаються зі зрощеним тілом, як сіамські близнюки.

"Одне ціле" вже претендує на роль одного з горорів року, що досліджує співзалежні стосунки й те, як партнери втрачають себе в іншому. Роль подружжя зіграли актори Елісон Брі та Дейв Франко, які одружені й у реальному житті.

"2000 метрів до Андріївки"

Дата виходу: 28 серпня, у кінотеатрах

Режисер: Мстислав Чернов

Документальна стрічка від лауреата премії "Оскар" і Пулітцерівської премії Мстислава Чернова переносить глядачів в Андріївку поблизу Бахмута, де влітку 2023 року тривали запеклі бої. Лише два кілометри лісосмуги відділяють Третю штурмову бригаду ЗСУ від звільнення населеного пункту. Ці кілометри — заміновані, прострілювані, смертельно небезпечні. У фокусі камери — бійці, які ще вчора були цивільними, а нині метр за метром повертають українську землю.

Музику до фільму створив дворазовий лауреат премії "Греммі", композитор і музичний продюсер Сем Слейтер ("Чорнобиль", "Джокер"). Світова прем’єра фільму відбулася на фестивалі "Санденс", де Мстислав Чернов отримав нагороду за найкращу режисерську роботу в програмі World Cinema Documentary.

"Роузи"

Дата виходу: 28 серпня, у кінотеатрах

Режисер: Джей Роуч

У ролях: Олівія Колман, Бенедикт Камбербетч, Енді Семберґ, Кейт Маккіннон, Еллісон Дженні, Шуті Ґатва

Сучасний ремейк стрічки "Війна Роузів" (1989) Денні Де Віто, який пропонує новий погляд на тему шлюбу та суперництва. Айві і Тео — подружжя британських експатів, що мешкає в Каліфорнії. Вони здаються ідеальною парою: любов, діти, заможне життя. Але коли кар’єра Айві, талановитої шеф-кухарки, починає злітати, а справи Тео, архітектора, йдуть на спад, між ними спалахує напруження, і їхнє життя перетворюється на поле бою: у буквальному сенсі слова — в хід ідуть пістолет, підпали та живі краби.

"Спіймати на гарячому"

Дата виходу: 28 серпня, у кінотеатрах

Режисер: Даррен Аронофскі

У ролях: Остін Батлер, Метт Сміт, Зої Кравіц, Лієв Шрайбер

Нью-Йорк 1990-х років. Колись відомий бейсболіст Генк Томпсон топить смуток у пляшці. Далі все йде ще гірше: Томпсон опиняється не в той час і не в тому місці, коли погоджується доглядати за кішкою знайомого. В квартиру вривається російська мафія і запитує про гроші, про які Томпсон не має жодного уявлення. Далі — більше: у справу замішані пуерториканці та іудейське кримінальне підпілля.

"Клуб убивств по четвергах"

Дата виходу: 28 серпня, на стримінгах

Режисер: Кріс Коламбус

У ролях: Гелен Міррен, Пірс Броснан, Бен Кінгслі, Селія Імрі

Екранізація однойменного бестселера Річарда Османа. Четверо харизматичних пенсіонерів — Елізабет, Рон, Ібрагім і Джойс — збираються щочетверга, щоб розслідувати нерозкриті вбивства. Те, що було для них хобі, раптово стає справою життя: один зі злочинів безпосередньо стосується їх самих.