Занедбаний будинок Сковороди на Харківщині хочуть передати громаді

Куп’янська окружна прокуратура Харківської області ініціювала передачу в комунальну власність будинку в селищі Великий Бурлук, де у 80-х роках XVIII століття мешкав філософ Григорій Сковорода.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Йдеться про пам’ятку історії місцевого значення площею 1 587 м² та вартістю понад 39 мільйонів гривень. Раніше Харківський окружний адміністративний суд підтвердив позицію прокуратури, визнав бездіяльність Великобурлуцької селищної ради протиправною та зобов’язав її вжити заходів для визнання будинку безхазяйним майном. Рішення також залишено в силі судом апеляційної інстанції.

Будинок внесли до обліку, однак право власності громада так і не оформила. Через це будівля залишається поза охороною і поступово руйнується.

Прокуратура наголошує, що без оформлення комунальної власності неможливо проводити ремонт та реставрацію пам’ятки.

“Крім того, безхазяйне майно стає потенційною загрозою для безпеки громади: занедбані будівлі можуть ставати осередками антисанітарії, незаконного проживання чи інших правопорушень. Втрачається можливість контролювати та раціонально використовувати цей ресурс на користь громади”, — зазначають у прокуратурі.

Після переходу будинку у власність громади його можна буде відновити й ефективно використовувати.

Заяву щодо передачі пам’ятки у комунальну власність вже передали на розгляд до Чугуївського міського суду Харківської області.

Будинок Донців-Захаржевських у селищі Великий Бурлук звели у 1835 році. Він належав представникам однієї з гілок слобідського старшинського роду Донців-Захаржевських — Задонських. Григорій Сковорода жив у маєтку у 80-х роках XVIII століття.

Фото: Харківський обласний туристсько-інформаційний центр; Zruchno.Travel