В Україні визначили, коли остаточно вимкнуть 3G

198
Ірина Маймур
share share

В Україні повністю відключать мобільний інтернет третього покоління 3G 31 грудня 2030 року.

Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на постанову уряду, яка з’явилася у розпорядженні редакції.

Відповідне рішення уряд ухвалив, щоб звільнити частоти для сучасних технологій, зокрема 5G.

За даними Мінцифри, відмова від 3G дасть змогу операторам швидше модернізувати мережі, а користувачам — отримати більш стабільний і швидкий зв’язок.

Вимикання почалося ще на початку 2025 року в окремих містах і селах. Абонентів попереджатимуть про зміни заздалегідь.

Для власників кнопкових телефонів нічого не зміниться — дзвінки та SMS у мережах 2G залишаться. Якщо в населеному пункті є лише 3G, його замінять на новішу технологію, а мережу не вимикатимуть, доки там не з’явиться 4G.

SIM-карти, які не підтримують 4G, можна безкоштовно обміняти у свого оператора зі збереженням номера.

Фото: Warren / Unsplash

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 14 серпня 2025
share share
“Хартія” проведе свій перший фестиваль “Хартія” проведе свій перший фестиваль У Копенгагені демонтують "порнографічну" статую русалки У Копенгагені демонтують "порнографічну" статую русалки Пиріг Незалежності: новий кулінарний тренд на 24 серпня Пиріг Незалежності: новий кулінарний тренд на 24 серпня Памела Андерсон випустила мариновані огірки на підтримку центру дикої природи Памела Андерсон випустила мариновані огірки на підтримку центру дикої природи
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.