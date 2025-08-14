В Україні визначили, коли остаточно вимкнуть 3G

В Україні повністю відключать мобільний інтернет третього покоління 3G 31 грудня 2030 року.

Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на постанову уряду, яка з’явилася у розпорядженні редакції.

Відповідне рішення уряд ухвалив, щоб звільнити частоти для сучасних технологій, зокрема 5G.

За даними Мінцифри, відмова від 3G дасть змогу операторам швидше модернізувати мережі, а користувачам — отримати більш стабільний і швидкий зв’язок.

Вимикання почалося ще на початку 2025 року в окремих містах і селах. Абонентів попереджатимуть про зміни заздалегідь.

Для власників кнопкових телефонів нічого не зміниться — дзвінки та SMS у мережах 2G залишаться. Якщо в населеному пункті є лише 3G, його замінять на новішу технологію, а мережу не вимикатимуть, доки там не з’явиться 4G.

SIM-карти, які не підтримують 4G, можна безкоштовно обміняти у свого оператора зі збереженням номера.