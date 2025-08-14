Запрошення на Ukrainian Fashion Week можна отримати за донат

Запрошення на покази Ukrainian Fashion Week сезону весна–літо 2026 можна отримати за донат від 3 тисяч грн на підтримку благодійного проєкту "Обличчя героїв".

Ініціатива спрямована на підтримку, відновлення й реабілітацію поранених з мінно-вибуховими травмами обличчя.

Щоб підтримати проєкт "Обличчя героїв" і отримати запрошення на один із показів, потрібно:

заповнити форму

зробити благодійний внесок від 3 тисяч грн на монобанку

обрати бажаний показ

Оргкомітет надішле електронне запрошення на одну особу.

"Благодійність стала невіддільною частиною Ukrainian Fashion Week у часи повномасштабної війни. Ми демонструємо, що мода є рушієм соціальних змін у суспільстві, вона не стоїть осторонь нових викликів нашого часу", — зазначила CEO Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська.

Проєкт "Обличчя героїв" реалізують у межах Меморандуму про співпрацю між UFW та благодійним фондом "ЯНКО".

Ukrainian Fashion Week сезону весна–літо 2026 відбудеться в Києві 4—8 вересня 2025 року. У програмі — понад 50 українських брендів, які представлять свої колекції у різних форматах.

Фото: Сергій Хандусенко / Ukrainian Fashion Week