Театр Франка покаже світову прем’єру “Ґалісії” — це продовження п’єси Лорки

Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка представить світову прем’єру п’єси “Ґалісія” американського режисера Річарда Максвелла.

Постановка створена на замовлення мультимодальної програми “Фактури 10” — ключової ініціативи міжнародного проєкту Ribbon International під кураторством Марти Кузьми, художньої керівниці й головної кураторки “Фактури 10”.

“Ґалісія” є продовженням п’єси “Дім Бернарди Альби” Федеріко Гарсія Лорки (1936) – трагедії, дія якої розгортається в маленькому іспанському селі. Лорка досліджує любов, родинні зв’язки та способи, якими чоловіки контролюють життя жінок. Бернарда Альба збирається видати старшу доньку Анґустіас заміж за Пепе Ель Романо, хоча той має таємний роман з Аделою, наймолодшою донькою Бернарди. Постановка закінчується трагічно – Адела, вважаючи, що Пепе застрелила її мати, накладає на себе руки.

Максвелл розповідає історію родини одразу після самогубства молодшої доньки Адели на тлі громадянської війни в Іспанії, досліджуючи, як особиста трагедія поглиблюється політичними та соціальними потрясіннями.

Річард Максвелл. Фото: "Фактура 10”

Вистава йтиме українською. Акторів відібрали під час майстеркласу “Театр для початківців”, який Максвелл провів у березні, та через “вуличний кастинг” у співпраці з творчою студією Baby Prod.

У ролях: Ксенія Бойченко, Оксана Брюховецька, Анке Крістодореску, Наталія Ходос, Богдана-Валерія Корнієнко, Дмитро Кращенко, Аліна Ляниха, Євгенія Нестерова, Марія Нощенко, Яна Поцелуй, Оксана Саболдаш, Хилял Тюфекчіоглу.

Постановка створена у співпраці з київською архітектурною студією “ФОРМА”, яка трансформувала Експериментальну сцену театру. Це перша мистецька інтервенція у просторі, який згодом отримає назву Stage under the Chimeras (“Сцена під химерами”).

Покази відбудуться 22–25 серпня о 19:30, вхід вільний за попередньою реєстрацією.

“Фактура 10” підтримує сучасні культурні проєкти в Україні та за кордоном. Серед її робіт — виставка “Янніс Кунелліс: “Без назви”, 1997/2025” у Старому академічному корпусі Національного університету “Києво-Могилянська академія”, виставка “Коло невимовного” у Jam Factory Art Center та інсталяція Ай Вейвея, що відкриється 14 вересня в оновленому павільйоні №13 на ВДНГ.

