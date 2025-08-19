У Лондоні відкриють виставку втрачених фото The Beatles, зроблених Полом Маккартні

У Лондоні відкриють виставку втрачених фотографій The Beatles, які Пол Маккартні зробив у 1963–1964 роках. Побачити їх можна буде в галереї Gagosian з 28 серпня до 4 жовтня, пише The Art Newspaper.

Світлини, зроблені на 35-міліметрову камеру Pentax, яку музикант придбав наприкінці 1963 року, вважалися зниклими понад пів століття. Для виставки їх відновили з оригінальних негативів.

Проєкт "Дзеркало заднього виду: Ліверпуль — Лондон — Париж" зосереджується на трьох містах, де гурт провів ключові місяці на початку своєї кар’єри. Раніше ширшу вибірку цих робіт показували у Беверлі-Гіллз.

На фото можна побачити закулісся тритижневої резиденції гурту в паризькому театрі "Олімпія", їхню участь у шоу Juke Box Jury на BBC, а також Джона Леннона за лаштунками "Лондонського Палладіуму" 12 січня 1964 року. Серед експонатів є автопортрет Маккартні у дзеркалі в будинку його тодішньої дівчини Джейн Ашер і кадр, зроблений 7 лютого 1964-го перед першим візитом The Beatles до США.

Фотографії підписані самим Маккартні. Вони доступні для продажу у різних форматах і тиражах від шести до десяти примірників. Вартість світлин варіюється від $20 тисяч до $85 тисяч.

Фото: Gagosian / Пол Маккартні