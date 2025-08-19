Фільм про одеський санаторій висунули на "Оскар" від Ірландії

Документальний фільм “Санаторій”, знятий ірландським режисером Гаром О’Рурком в Україні, обрано офіційним претендентом від Ірландії на премію “Оскар” у категорії “Найкращий міжнародний повнометражний фільм”.

Про це пише Variety.

Стрічка є повнометражним дебютом О’Рурка і розповідає історії людей, які шукають зцілення, кохання й щастя в одеському санаторії “Куяльник”. Фільм показує, як у цьому місці, попри війну, продовжують застосовувати радянські методи лікування та грязьові процедури.

Виробництвом стрічки займалися ірландська студія Venom Films та український продакшн 2332 Film. Світова прем'єра “Санаторію” відбулася у березні на фестивалі CPH:DOX у Копенгагені.

Режисер Гар О’Рурк зазначив, що фільм мав на меті показати силу зцілення, стійкість громади та незламність українського духу в умовах війни.

“Робота Гара О'Рурка — це один із тих справді рідкісних проєктів, якому вдалося передати блиск людей і місця, а отже, певну частину багатогранної української ідентичності. Це особливо важливо для нашої країни в нинішніх обставинах”, – кажуть у 2332 Film.

Короткий список номінантів на премію “Оскар” оголосять 16 грудня, а п'ятірку фільмів-фіналістів — 22 січня.