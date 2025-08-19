У Чикаго зведуть термінал аеропорту з озелененими залами очікування і панорамним фасадом

В аеропорту O’Hare у Чикаго розпочали будівництво нового терміналу Concourse D. Це перший етап наймасштабнішого розширення летовища за останні десятиліття, пише Dezeen.

Будівлю спроєктувала студія SOM у співпраці з Ross Barney Architects, Juan Gabriel Moreno Architects (JGMA) та Arup. Завершення будівництва заплановане на 2028 рік.

Інтер’єри терміналу освітлюватиме багаторівневий окулюс — круглий отвір у даху, який пропускає денне світло всередину будівлі. Дах буде вигнутим по всій довжині, а конструкції підтримуватимуть “колони, натхненні садами”, які зменшують кількість вертикальних опор і водночас допомагають скоротити вуглецеві викиди.

У просторі передбачені зали очікування з озелененням, торговельні зони та великі панорамні фасади зі скла. Дизайн будівлі відсилає до вигинів річок Середнього Заходу США та садів, які колись дали назву аеропорту.

Concourse D стане вузловим об’єктом між кількома новими будівлями: майбутнім Concourse E (його відкриватимуть поетапно з 2029 року) та глобальним терміналом O’Hare, розробленим студією Studio Gang.

Оновлення O’Hare стане найбільшим проєктом в історії аеропорту, який востаннє бачив подібні масштаби ще у 1990-х.

Візуалізації: City of Chicago